Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las primeras consola de videojuego para muchos, Playstation, está de manteles largos ya que cumplió 25 años de salir al mercado. Un cuarto de siglo llevando retos, alegrías, tristezas e historias a sus millones de usuarios en todo el globo terraqueo.

Usuarios se volcaron a las redes a expresar su emoción, incluso muchos contando sus anécdotas de sus primeros juegos y personajes que les arrancaron las lagrimas a algunos.

Justo hoy nuestra querida PlayStation (la original) cumple 25 años. ¿La tuviste en su día? ¿Cuál fue tu primer juego para la gris de Sony? #25YearsOfPlay pic.twitter.com/ByOLvpcmMV — PLAYMANIA (@revisplaymania) 3 de diciembre de 2019

Títulos como Silent Hill, Need for Speed, Resident Evil, Metal Gear, Final Fantasy, Tomb Raider, Gran Turismo, Medal Of Honor, Fifa, PaRappa the Rapper, son algunos de los juegos que la gente más recordó en redes de la consola gris.

Otras marcas se han unido a la celebración, a través de sus cuentas en redes sociales Xbox de Microsoft felicitó a la consola “Por más experiencias. Por más videojuegos. Por más #25YearsOfPlay. Feliz aniversario, Playstation_LA” resaltó la compañía en todas las cuentas de Latinoamérica.

El mundo de los videojuegos no sería lo mismo si ti. Gracias por todas las experiencias que nos has dado. 🎮 Felices 25 años, @PlayStation_LA 🎂 #25YearsOfPlay pic.twitter.com/BKpo1j5zqS — Xbox México (@XboxMexico) 3 de diciembre de 2019

En un mundo dominado por Nintendo, el 3 de Diciembre de 1994 sale a la luz esta consola de 32 bits, la primera en utilizar CD-ROM para la distribución de juegos. En el 2000 vió una actualización más delgada conocida como PSone.

Se calcula que Sony vendió más de 104 millones de unidades desde el 94 hasta el 23 de marzo del 2006 cuando fue descontinuada. Su legado continua hoy en día con la Playstation 4 y se espera que muy pronto la compañía asiática presente el modelo 5.

Felices 25 años Playstation y a todos sus videojugadores.

Por: Redacción/FGMM