Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La directora de la unidad profesional de Lázaro Cárdenas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Katia Villafán Vidales afirmó que no existen motivos para impugnar el concurso de oposición que la llevara a obtener un aplaza definitiva como docente investigador en la institución, toda vez que cuenta con la experiencia y se realizó un proceso conforme a las normas.

Tras una denuncia hecha llegar a esta redacción por un grupo de profesores nicolitas que aluden que la actual directora fue seleccionada por el propio rector Medardo Serna González para la asignación de la plaza definitiva, ésta refirió que como cualquier docente participó de un concurso en el comprobó su experiencia y tras una deliberación de una comisión especial se vio beneficiada con el espacio laboral de base en julio del presente año.

“Es un acusación falsa, desmentimos categóricamente esa información que está circulando porque para la asignación de plazas hay todo un proceso de concurso de oposición y cada una de las facultades tiene su consejo técnico y una comisión que es la que nos va a evaluar y a determinar quién es acreedor al espacio”, afirmó en entrevista para este medio.

Detalló que en el mes de mayo se realizó el concurso y se emitió el resolutivo el 6 de julio cuando obtuvo su nombramiento como como profesora definitiva, lo que obtuvo con méritos propios pues refiere que cuenta con siete años de trayectoria como profesora investigadora de la facultad de Economía, además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con experiencia en docencia e investigación con proyectos de Conacyt.

“Evidentemente el puntaje requerido para poder aprobar y pasar este concurso de oposición se cumplió”, aseveró Villafán Vidales ya que “es una gestión que se hizo de las plazas desde hace algunos años, no fue por alguna cuestión de que el rector hubiera dado una asignación directa. Todas las facultades tienen sus propios procesos de oposición tanto en las plazas definitivas como interina, no es una situación de que me haya favorecido por ser amiga del rector como se señala”.

Afirmó que la convocatoria al concurso de posición se realizó conforme a las normas y se cumplieron los tiempos del proceso de manera tal que “podría haber llegado cualquier persona dejar su expediente, todo se llevó conforme a los tiempos” aunque señaló que existe alguna solicitud de revisión del proceso “podemos estar sujetos a la revisión sin ningún problema porque hemos cumplido con todos los requisitos que marca el concurso de oposición de la propia institución”.

Incluso, consideró que los señalamientos “pudieran ser no directamente a mi persona, no directamente a nuestra unidad profesional, sino una serie de calumnias que posiblemente quieran dañar la imagen de nuestro señor rector y su equipo para, no sé, próximas elecciones o algo así”.

Refirió que más allá de los señalamientos, y en tanto se determina si es necesario o no un proceso de revisión a petición de alguna impugnación, ella seguirá al frente de la institución, encomienda que tiene desde el pasado 26 de junio 2017 y en busca de impulsar programas de vinculación y certificación de la unidad profesional de Lázaro Cárdenas.

ZM