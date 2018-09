Tangancícuaro, Michoacán (Boletín).- Con la participación de casi 50 competidores de diversos puntos de Michoacán, este domingo se realizó exitosamente, en el municipio de Tangancícuaro, el II Concurso Estatal de Declamación “Rubén C. Navarro” (nombre en honor al poeta oriundo de dicho municipio [1894–1958]), organizado por la Comisión Cultural del Movimiento Antorchista en el estado.

Iniciando a las 10 de la mañana del pasado domingo, espectadores y participantes comenzaron a darse cita con anticipación en el Auditorio Municipal. Ario de Rosales, Tangancícuaro, Zamora, La Meseta Purépecha, Morelia, Maravatío, entre otros, fueron los municipios representados en esta edición.

Leticia Arroyo Vilches, líder del Movimiento Antorchista en la región, agradeció a todos los presentes su asistencia, ya que, dijo, el pueblo es el principal invitado y el más especial en todos los eventos organizados por Antorcha. Expresó también que no se puede hablar de poesía al margen de los problemas sociales que vivimos actualmente, problemas que conoce muy bien el Movimiento Antorchista, por lo que se ha propuesto como una de sus metas, cambiar las condiciones de vida del pueblo trabajador, pero no solo los materiales, es por eso que dicha organización realiza también eventos como el II Concurso de declamación, ya que la poesía y en general las diferentes expresiones artísticas transforman al individuo. La poesía, añadió, nos enseña a pensar, a ser sensibles, comprensivos y solidarios con la sociedad, pero que desafortunadamente, al igual que muchas otras disciplinas artísticas está en el olvido, por eso Antorcha lucha por recuperarlas.

Por su parte, Omar Carréon Abud, líder del antorchismo michoacano e integrante de la Dirección Nacional de dicha organización, mencionó que a pesar de todas las adversidades políticas que existen en el país, Antorcha lucha y seguirá luchando con más dedicación “y por eso ahora estamos haciendo este concurso estatal de declamación; por eso seguimos trabajando para la educación y la concientización de la gente, porque la poesía educa, por eso ya no la enseñan en las escuelas, para que los niños ya no se eduquen bien y solo sirvan de trabajadores y se incorporen rápidamente al proceso productivo, pero no para educarlos”. Recalcó que por eso el Movimiento Antorchista insiste que, aunque a la gente se le haga muy difícil tiene que aprender a declamar, tiene que aprender a entender la poesía.

“Los platillos culturales, las artes más exquisitas que ha creado la humanidad, son las que Antorcha está trayendo al pueblo, es Antorcha la que las promueve dentro del pueblo”, exaltó.

“La poesía es clave para la educación del mexicano, es clave para la educación del pueblo; por eso Antorcha promueve esto”, finalizó Omar Carreón Abud.

Como parte del evento, artistas del grupo cultural estatal del Movimiento Antorchista, interpretaron bailes y canciones de nuestro folclor mexicano; jóvenes provenientes del pueblo que desarrollan su talento para compartirlo con los pobres de nuestro estado.

AC