Suecia (Rasainforma.com).- La Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura 2020 a la poeta estadounidense Louise Glück “por su inconfundible voz poética, que con una belleza austera hace universal la existencia individual”.

Glück es profesora de inglés en la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut. Los temas de su poesía se centran en la infancia, la vida familiar y la muerte.

La poetisa nació en Nueva York en 1943, tiene 77 años y es considerada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea de Estados Unidos.

The American poet Louise Glück – awarded this year’s #NobelPrize in Literature – was born 1943 in New York and lives in Cambridge, Massachusetts. Apart from her writing she is a professor of English at Yale University, New Haven, Connecticut.

