Ciudad de México (MiMorelia.com).- Este sábado, la politóloga Denisse Dreseer se volvió tendencia en Twitter al publicar un video donde se le ve bailando.

“Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de los que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía el #BecatlonITAM que financiará becas para ayudar a los estudiantes más destacados y necesitados. Mi compromiso es bailar una canción de @maluma (y perrear) cuando se logre la meta”, escribió Dresser en su publicación.

Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de los que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía el #BecatlonITAM que financiará becas para ayudar a los estudiantes más destacados y necesitados. Mi compromiso es bailar una canción de @maluma (y perrear) cuando se logre la meta 👊 pic.twitter.com/lybiKpz9j0 — Denise Dresser (@DeniseDresserG) August 28, 2020

En el video publicado, mostró algunos de sus mejores pasos para incitar a que usuarios de Internet voten para financiar las becas antes mencionadas.

Sin embargo, el baile de Dresser no fue bien recibido en las redes, pues la politóloga fue duramente criticada, algunos de los comentarios fueron: “las payasadas se aprenden”, “papelazo”, “pensé que su baile sería en tanga”, “lo que llegan ha hacer las personas por dinero”, entre otros.

Aquí te dejamos algunas de las reacciones de los cibernautas al baile de la reconocida politóloga Denisse Dresser:

No chinguen pensé que ya nada podía pasarnos peor este año , me entero que la Zopilota alias Denisse Dresser amenaza con bailar una canción completa de Maluma 😒inclusive perrear ( si ni nalgas tiene 🤷🏻‍♀️) Ay ! No diosito 😆😂🤣😒 — Naika kournikova 🏃🏻‍♀️❤️👣👟 (@nayeli786) August 29, 2020

No chinguen pensé que ya nada podía pasarnos peor este año , me entero que la Zopilota alias Denisse Dresser amenaza con bailar una canción completa de Maluma 😒inclusive perrear ( si ni nalgas tiene 🤷🏻‍♀️) Ay ! No diosito 😆😂🤣😒 — Naika kournikova 🏃🏻‍♀️❤️👣👟 (@nayeli786) August 29, 2020

Describan con una palabra ó un hashtag a la ridícula #DenisseDresser!#PerreaGargolillaPerrea 😂🤣 Como cuantos años tendra la tipa? Rt, No te vayas sin Comentar aqui!🔽 pic.twitter.com/sLLbLkpI3C — Cielito Miranda💋🇲🇽 (@OyeCielitoLindo) August 29, 2020

Por: Redacción/E