Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La primera tormenta invernal no afectará a la capital michoacana y al contrario la temperatura máxima incrementará este lunes.

A decir de la información del sitio Meteored, este inicio de semana se prevé una máxima de 26 grados Celsius, mínima de 12 con cielo soleado y sin probabilidades de lluvia.

En zonas del estado de Michoacán se prevén intervalos de chubascos, temperaturas mínimas de 0 a 5 grados y máximas de entre 35 a 40 grados Celsius.

Nacionales

Para hoy, el intenso frente frío No. 12 y su masa de aire polar asociada ingresará sobre los estados del norte y noreste de México, mientras que la primera tormenta invernal de la temporada se ubicará sobre el noroeste del país. Por otra parte, la onda tropical No. 51 se desplazará sobre el occidente del territorio nacional y se prevé el ingreso de la onda tropical No. 52 a la Península de Yucatán.

Por: Redacción/CA