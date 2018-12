Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La joven pintora Marcela Zavala inaugura este viernes 28 de diciembre la exposición de gráfica y pintura “No hay nada más surreal que la realidad”, en el centro cultural La Pulke, de la capital michoacana.

Lo surrealista, una de las tareas más importantes en el proyecto de vida de Marcela, una pintora para quien la libertad es la posibilidad de plasmar con los medios a la mano –acrílico, acuarela, plumón, grafiti o la combinación de algunas de ellas– en cada una de las intervenciones, que incluye muros en la calle, un mensaje acerca de lo que como sociedad nos inconforma.

Lo que más la enoja, dice, es “que no se respete mi obra”, no porque no sea aceptada como tal, sino porque no es comprendida.