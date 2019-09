Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Este jueves, la rapera Nicki Minaj anunció su retiro de la música a través de su cuenta de Twitter.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019