En fecha 23 de septiembre pasado, un grupo de legisladores locales, integrantes de la Junta de Coordinación Política, signaban una propuesta de Acuerdo mediante el cual se “recomienda” a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSMH) atender las reformas necesarias al “Protocolo para la prevención, actuación y erradicación de la violencia de género” (Protocolo), donde además se solicita a la Casa de Hidalgo, a efecto de generar los mecanismos necesarios ante el órgano universitario competente, -con la finalidad- de que sean recibidas las propuestas de reforma que presente la comunidad universitaria a dicho Protocolo.

En sesión del pasado miércoles 16 de los corrientes, los integrantes del Congreso local, aprobaron dicho Acuerdo, al que le agregaron un punto Tercero, relativo a crear una “Comisión Especial” para dar seguimiento, atención e investigación a los casos de acosos sexual en contra de estudiantes de la UMSNH, designandose como sus integrantes a los diputados: María Teresa Mora Covarrubias, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, María del Refugio Cabrera Hermosillo, Lucila Martínez Manríquez, Zenaida Salvador Brígido, Eduardo Orihuela Estefan y Octavio Ocampo Córdova, sin señalar el alcance y atribuciones específicas de la misma para su actuación.

Parece ser -y es evidente- que los legisladores no conocen el alcance de lo que es la autonomía universitaria, que muchas veces ni siquiera conocen sus propias atribuciones como legisladores y que un asunto de naturaleza interna en la Universidad Pública, no se encuentra dentro de su esfera competencial.

¿Sobre qué sí pueden conocer los legisladores en relación con la UMSNH?, pueden legislar en materia presupuestaria por ejemplo, de dotar un presupuesto suficiente a la Máxima Casa de Estudios de Michoacán, para satisfacer su objeto social, que es la formación de estudiantes en diversas áreas en beneficio de la sociedad mexicana; al respecto, desde hace varios años han sido omisos, escudandose en que mientras no exista transparencia y rendición de cuentas de la casa de estudios, no se le dotará de una mayor asignación presupuestaria, sin olvidar que han solicitado de manera reiterada la propuesta de reforma al régimen de jubilaciones y pensiones universitarias.

Otro aspecto sobre el cual si pueden legislar y no lo han hecho, es en reformar la Ley Orgánica sobre el último punto arriba señalado, solo que ninguno quiere hacerlo ya que no quiere asumir el costo político ante la sociedad en el próximo proceso electoral; pueden hacer mucho por la UMSNH, pero al parecer, hoy solo se “cuelgan” en su beneficio personal de un suceso que no es nuevo; demagogia es como lo recoge el diccionario. @lvarezbanderas