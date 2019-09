En el portal http://cenitpsicologos.com/no-revictimizar-a-la-victima-que-es-la-doble-victimizacion-en-los-procesos-judiciales/ se establece que revictimización, significa: el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima (ya sea de malos tratos o violencia de género, secuestros, abusos sexuales, etc.) a la hora de investigar el delito o instruir las diligencias oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido: jueces, policías o abogados entre muchos otros.

Para Maite Nieto Parejo, escritora del artículo, esto es revictimizar y lo que ha hecho el Alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco con la periodista vejada, Mitzi Torres, es precisamente “revictimizarla”.

Hace unos días, el Alcalde hizo una declaración desafortunada a reporteros, la cual trascendió en varios de portales de noticias de Michoacán. El problema no es que declare un Alcalde, el asunto importante, es qué se declara.

Con su declaración pública -ya viralizada-, el Alcalde Morón Orozco “le añadió sufrimiento a Mitzi”, independientemente del que ya sufrió el pasado 20 de agosto, cuando tres policías de Morelia y un médico legista de la policía Morelia, le provocaron a la periodista de Michoacán al vejarla y violentar sus derechos humanos, en palabras de la propia Mitzi Torres.

El asunto de Mitzi y las declaraciones del Alcalde Raúl Morón, nos muestra tres cosas que me parecen graves: 1. el Alcalde de Morelia, no logra atinar en las acciones que tienen que ver con la seguridad pública de los morelianos; 2. el Alcalde no logra echar a andar una comunicación social efectiva, que atienda con oportunidad los momentos de crisis de comunicación, así como los fenómenos del municipio que implican comunicación gubernamental profesional; 3. el Alcalde no logra concentrarse en la gran responsabilidad que ostenta como primer mandatario de la capital de Michoacán. ¿Por qué aseguro estos tres elementos?

1. No logra atinar con acciones efectivas en materia de seguridad, tan es así, que Morelia hoy sufre los índices de delincuencia más elevados en todo lo que llevan de existencia las plataformas que miden la criminalidad, como por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es más, la encuesta más reciente del INEGI en este tema, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU julio 2019), señala que en el periodo abril-junio la percepción de seguridad de los morelianos cayó, de un 73.8% a un 78%, es decir, prácticamente ocho de cada 10 morelianos, viven con percepción de inseguridad.

2. El caso de Mitzi Torres tristemente es un asunto adicional, a todos aquellos que han puesto a prueba la pericia del Alcalde y de su equipo de comunicación social, para atender con oportunidad las crisis en materia de comunicación. Mire: ¿recuerda usted el asunto de los policías de Morelia que vejaron a un empresario funerario, en palabras del propio empresario? Este caso, no se atendió y comunicó con oportunidad; ¿recuerda usted los problemas generados por el pozo de agua en la Tenencia de Santa María? Este asunto, tampoco se atendió y comunicó con oportunidad y se generó una crisis social y comunicacional.

Ahora bien, en el caso de Mitzi Torres, es incomprensible que el Alcalde haya salido a declarar a los medios: “Se separó a las policías como asunto precautorio por la forma en que se viralizó el video, (…) para que sepan que no tenemos empacho en tomar decisiones, nada más se les separa del servicio, no se les suspende porque a juicio nuestro no hay violencia”.

Aquí, dos puntos a considerar: a) la Fiscalía General del Estado ya inició indagatorias y han sido requeridos los policías acusados, luego entonces, lo correcto es esperar a que las autoridades resuelvan y emitan resoluciones formales. El Alcalde se adelantó con sus declaraciones y lo único que ha provocado es revictimizar a la periodista Mitzi Torres; b) si el Alcalde está seguro de que sus policías no vejaron a Mitzi, ¿para qué separarlos de sus cargos?, ¿lo hizo porque se viralizó el video con la denuncia? Si es así, entonces estaría violando los derechos humanos de sus propios policías.

3. Me parece que el Alcalde de Morelia está pensando en el año 2021, año en el que se vendrán las campañas electorales para renovar la gubernatura de la entidad. El problema, es que con toda seguridad no tiene especialistas en marketing político que le digan que, la mitad de su próximo triunfo electoral, se construye durante el tiempo en el que ejerce el gobierno, máxime si se gobierna la capital de la entidad.

En el caso de Mitzi Torres -como en otros casos- las cosas se comunicaron mal, se comunicaron tarde y se han violado derechos humanos y garantías procesales.

Revictimizar a Mitzi es algo grave que no debe ser permitido en un Estado de Derecho, porque en cuanto los gobernantes mandan al diablo a las instituciones jurídicas, los que corren más peligro, son aquellos que no son complacientes con los del poder.

* El autor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Ciencia Política, de maestría en Neuromarketing, así como de licenciatura en Derecho.

