Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al inicio de este gobierno, la oficina del secretario de Educación en el Estado parecía tener más seguridad que el centro penitenciario “David Franco Rodríguez”, expresó el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, con la esperanza de que no esté en esa situación ahora.

Al inaugurar el Centro Lúdico Inclusivo Pedagógico (CLIP), el gobernador recalcó que una dependencia como la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) debe ser abierta y no contar con seguros para impedir el ingreso de quienes requieran algo del titular de la misma.

“Con ‘cinchos’ y ‘trancas por dentro’ que impedían el ingreso de los funcionarios o cualquier otra persona a la cual se le restringiera el paso y el diálogo con el titular de la SEE, así se encontraba la oficina de éste”, relató.

“Me quedé sorprendido de ver que la puerta de la oficina del secretario tenía puertas con ‘alma de acero’ y luego con unas trancas adentro, tres cinchos, tres niveles yo dije: esto no hay ni en el (centro penitenciario) Franco Rodríguez”.

Mencionó que se sintió frustrado al ver las condiciones en que se encontraba la SEE, y en especial la oficina principal de este edificio, que se ubica en la avenida Siervo de la Nación de esta capital.

Por ello, reiteró que un espacio “agradable y armónico” para los trabajadores del estado debe ser el ideal en la SEE.

“La imagen visual cuenta mucho, quizá no sea la determinante, pero sí cuenta mucho… debe ser un espacio donde quieres llegar, no donde quieres salir corriendo o hay un ambiente desagradable, no donde te sientes incómodo y no sabes cómo pedir un permiso para no llegar, tiene que ser un ambiente que te invite, porque casi es tu otra casa”.

Finalmente, dijo que la SEE tiene una gran labor en el estado, pues ahí se coordina, regula, promueve y se acompaña la educación de los niños, por ello, los espacios deben ser de armonía y abiertos al público, más no un “bunker o un cuartel de guerra”.

