Morelia, Michoacán (Boletín).- El candidato de la coalición “Por Morelia al Frente”, Carlos Quintana Martínez, aseguró que la prioridad de las autoridades municipales y estatales es brindar la seguridad para la ciudadanía y no solamente para los contendientes del proceso electoral, ante la situación en la que se encuentra la capital michoacana, principalmente en 30 colonias que presentan la mayor tasa de hechos delictivos, por lo que dejó claro que no solicitará seguridad personal, pero acatará el protocolo de seguridad que establezcan las autoridades electorales y gubernamentales.

Luego de que los integrantes de la Mesa de Gobernabilidad para el proceso electoral 2018 informaron que este jueves se entregarán los resultados del análisis de los perfiles de los aspirantes a un cargo de representación popular, el candidato a la presidencia municipal de Morelia por la coalición integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, indicó que el tema principal debe de ser la seguridad de los morelianos y su patrimonio, quienes diariamente se enfrentan a condiciones adversas por la falta de una estrategia municipal en la materia.

“La atención en materia de seguridad no debe ser solamente durante el proceso electoral y para apoyar a los candidatos, si no que nuestra prioridad deben ser los ciudadanos, que, en el caso de Morelia, viven diariamente las consecuencias de la falta de una estrategia y de la poca voluntad para trabajar de manera coordinada con el gobierno estatal. En mi caso no solicitaré seguridad personal, pero acataremos las medidas que establezcan las autoridades”, indicó.

Señaló que el “escaneo” de candidatos, al que se negaron a participar los partidos de MORENA y el PT, brindará confianza en las campañas electorales, pero señaló que se deben establecer los candados necesarios para garantizar que no se utilizará dinero ilícito en las campañas municipales, así como de aspirantes que tengan antecedentes o vínculos con actividades que pudieran generar incertidumbre en el tema.

De igual forma manifestó que se debe establecer un mecanismo donde se evite la presión de algunos grupos delictivos que operan en la zona rural de Morelia contra los electores, provocada por la falta de una verdadera estrategia de seguridad de la autoridad.

“Quienes se negaron a que revisen su perfil y su historial es porque algo esconden, como dicen él que nada debe nada teme y ese es nuestro caso, estamos abiertos totalmente a que se nos revise”, expresó.

Lamentó los hechos violentos que se han registrado en las últimas semanas en diversos puntos del estado en contra de los candidatos, dirigentes partidarios y equipos de trabajo de las campañas municipales.

