Ante la próxima renovación en la titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Michoacán, el Congreso local ya dio el paso para que se dé este proceso de renovación, emitiendo la convocatoria correspondiente. Por ello, hay una incertidumbre en la sociedad por saber quiénes serán los aspirantes a ocupar el cargo de ombudsman en Michoacán.

En este proceso de postulación para la elección y renovación de ombudsman podremos encontrar una gran variedad de perfiles en cuanto a los aspirantes, ya que la convocatoria establece que todo interesado puede postular, siempre y cuando sea propuesto por la sociedad civil organizada, universidades, organismos sociales, colegios de profesionistas, entre otros, pero debemos hacernos un cuestionamiento: ¿Todo aspirante a ocupar el cargo de ombudsman michoacano tendrá las capacidades, aptitudes, conocimientos y experiencia en materia de derechos humanos para hacer frente a la crisis que impera en el estado en lo referente a violaciones de derechos humanos?

Ante tal interrogante, podrán surgir un gran número de respuestas, entre las cuales podremos encontrar las siguientes: primera, habrá quienes tengan la preparación suficiente, pero no tendrán la experiencia, empatía y sensibilidad para comprender la magnitud de la problemática sobre violaciones a los derechos humanos; segunda, habrá otros que solamente “cuenten con el respaldo político”, pero no tendrán ni los conocimientos, capacidades ni aptitudes que requiere el cargo; tercera, habrá quienes cumplan con todos los elementos que requiere el cargo de ombudsman, pero no contarán con el apoyo suficiente para llegar a presidir el cargo, pues la experiencia ha demostrado que en pleno 2019 siguen imperando los intereses económicos y políticos sobre los intereses del bienestar social. Basta analizar el proceso de elección de ombudsman nacional.

Si en Michoacán se quiere avanzar en realidad en la protección de los derechos humanos, es necesario que la sociedad civil organizada se involucre de manera directa y permanente durante y después del proceso de renovación de ombudsman, pues, cabe mencionar que este tema debe interesarnos a todos; además, hay que hacerle un llamado al Congreso para que tome en cuenta las propuestas que le hace la sociedad en lo referente a la elección del ombudsman, y buscar así alcanzar el máximo grado de bienestar en materia de derechos humanos, puesto que la democracia en la cual se trabaja y se pretende que impere en México, y en especial en Michoacán, tiene que ver con un gobierno abierto, cercano y participativo entre estado y sociedad.

La idea que se pretende transmitir en estas líneas tiene que ver con el poder e impacto que puede tener la sociedad michoacana en la elección del próximo defensor del pueblo en materia de derechos humanos (ombudsman), pues en muchas de las ocasiones se desconoce del poder que tiene el pueblo. Por ello, debe hacerse, además, el señalamiento de que este proceso de renovación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos debe darse el mayor grado de publicidad posible, para que la sociedad conozca más a fondo a los aspirantes.

Asimismo, también, por qué no apostar a un foro público donde estén presentes los aspirantes a ocupar el cargo de ombudsman; así como donde se encuentren cuerpos académicos, organizaciones civiles, etcétera; en donde se indague y cuestione a los aspirantes, para conocer si en realidad tienen la preparación, capacidades, aptitudes, y conocer sobre los planes de acción que aplicarían para combatir y erradicar la problemática en materia de derechos humanos en caso de ser electos. Los tiempos del proceso para elección de ombudsman son cortos, pero este tipo de eventos que se proponen pueden y podrán consolidarse, si es que los aspirantes tienen interés por reestructurar y reorganizar una Comisión de Derechos Humanos, que actualmente se encuentra quebrantable, como es la del estado de Michoacán.

En los comicios de 2018 los michoacanos eligieron a sus representantes (diputados) para ocupar un cargo de elección popular y los representara en el Congreso; les cedieron su confianza. Ahora, los diputados michoacanos deberán escuchar, creer y confiar en sus gobernados, si es que ellos hacen un llamado en lo referente a la próxima elección de ombudsman.

Hay un hartazgo social en lo referente a quien preside las instituciones del Estado, pues son personas que no tienen la mínima preparación, conocimiento y experiencia para dirigir a la institución. Por ello, el tema de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es algo que no puede tomarse a la ligera, por ello es que la sociedad debe conocer la trayectoria de los aspirantes a ser ombudsman. Por ello, en palabras llanas, la sociedad civil debe meterse hasta la cocina en este proceso, para trazar un nuevo paradigma en pro de los derechos humanos en Michoacán.