Pátzcuaro, Michoacán (Boletín).- El coordinador de los alcaldes morenistas y petistas de la entidad, Víctor Báez Ceja, lamentó que sigan registrando prácticas de cooptación y compra de voluntades que se creían erradicadas, esto en referencia a la acusación por la supuesta compra de los votos de dos diputados locales del PT y de MORENA para que votasen a favor de la propuesta del Ejecutivo en materia presupuestal.

“Resulta increíble que quien ha dicho que, supuestamente, está en riesgo la República, actúe vulnerando el equilibrio de poderes y pretenda, con prácticas antodemocráticas, comprar lo que no se ganó en las urnas”, señaló Báez Ceja y demandó que las instancias internas de los partidos PT y MORENA actúen en contra de quienes han dejado del lado los principios que han abanderado desde su fundación.

A decir del edil patzcuarense, la cantidad millonaria de recursos que supuestamente fluyeron para comprar voluntades de legisladores es imposible de ocultar y deben de proceder investigaciones que involucren áreas como las de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda a fin de desvanecer sospechas y deslindar responsabilidades. “Para un acto de corrupción, como el que se menciona, se necesitan dos: el que corrompe y quien se deja corromper. Ambos deben ser castigados”, estimó.

Sin embargo, dijo que en MORENA y en el PT hay altura de miras y no se detendrán en su agenda de reformas y en impulsar la austeridad en todos los niveles de gobierno y Poderes, por lo que seguirán demandando una reingenieria del gasto público en la entidad. “El Instituto Mexicano para la Competitividad le ha dado una calificación en el ejercicio del gasto a Michoacán de 32 puntos, muy por debajo de la media nacional que es de 59, y ha reportado que el gobierno de la entidad gasta 22 por ciento más de lo aprobado en gasto burocrático y 77 por ciento más en comunicación social. Por ello es urgente que antes de pensar en más impuestos se busque mejorar la calidad del gasto público” señaló el munícipe.

Para Báez Ceja resulta irracional que se quieran aprobar más impuestos a los ciudadanos en una economía golpeada por la inseguridad y la corrupción. “El presupuesto debe ser un instrumento que estimule a la inversión, la competitividad y el empleo; y no se puede seguir castigando a los michoacanos con una mayor carga tributaria.

Por ello, no hay manera de entender que un diputado vote a favor de más impuestos, si es que no hay un acto de cooptación de por medio. No lo explico. Es impensable”, remató Víctor Báez, quien además felicitó a los legisladores que se han mantenido en la línea de la defensa de la austeridad y dijo: “una golondrina no hace primavera y el grueso de nuestro partido defiende con firmeza el proyecto”.

