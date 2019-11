Cualquier país que tenga un sistema económico con parámetros mínimos de madurez lleva el registro del comportamiento de los precios de los principales productos y servicios dentro de sus fronteras. Por supuesto México no es la excepción y lo hace mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que originalmente calculaba el Banco de México pero que actualmente lo realiza el INEGI. La inflación, que es el incremento sostenido en los precios al consumidor, se representa con este INPC.

El tema con el INPC es que se trata de un cálculo estadístico muy técnico dentro del cual le asignan distintos niveles de importancia a algunos artículos en base a criterios que no son muy claros. Esto ha permitido que, cuando de repente parece que la inflación se está incrementando de manera alarmante, anuncian que hubo un cambio en la fórmula mediante la cual se calcula el INPC y entonces, de repente y por los poderes de los reyes magos, la inflación deja de subir….. aparentemente.

Esto lleva a que todos los mexicanos tengamos opiniones diferentes respecto al verdadero comportamiento de los precios y a que cada quien tengamos nuestra propia inflación dependiendo de los productos o servicios que consumamos.

Pero entonces, si el organismo oficial de medir el incremento de los precios dice que, a Octubre 2019 ha habido un aumento del 3.02% anual pero vemos que algunos sectores como el de la construcción comenzó el año con una inflación superior al 10% entonces ¿a quién le hacemos caso?

Este tipo de diferencias también sucede en otros países como en EUA donde decidieron inventar un índice “no oficial” que represente a la economía real e intente reflejar el comportamiento de los precios que afectan a la mayoría de las personas. Para hacer este índice tomaron como referencia uno de los productos de mayor consumo en el gabacho y que son las hamburguesas. A esta medición le pusieron el Indice Big Mac el cual fue creado en 1986 y que de hecho se usa para saber qué tan sólida o débil se encuentra una moneda al comparar el precio de esta hamburguesa de McDonald´s entre EUA y el país a analizar. Por ejemplo, en Enero 2019 costaba 49 pesos en México, que al tipo de cambio de ese momento equivalía a 2.54 usd contra los 5.58 usd que costaba en EUA lo que equivaldría a un tipo de cambio de 8.78 pesos por dólar que contra el 19.31 que estaba implicaba que el peso vale un 54.5% menos de lo que debería de valer.

Pero tranquilo, esto no quiere decir que el peso se va a devaluar un 54% pronto, es solo un cálculo teórico comparativo entre economías.

Ahora, regresando a nuestro rancho, en el año 2005, cuando Banco de México calculaba todavía la inflación, se inventó un índice como el BigMac pero mexa. Se trató del Indice del Taco al Pastor Tapatío (ITPT) y no te rías, no es jalada, realmente existió. El motivo por el que se usó el taco al pastor como referencia es porque contiene la mayoría de los productos que se consumen en los hogares mexicanos de manera diaria como tortilla, carne, jitomate, cebolla, cilantro, chile y gas. Si estos productos suben de precio, entonces la gente lo siente directo en su bolsillo.

No hay registro de cuando se dejó de usar el ITPT pero la neta no era una mala idea. Todavía en el 2017 hubo por ahí algunos analistas que comparaban la inflación del INEGI con la del taco al pastor pero de una manera informal y no como un índice que es como se llegó a usar en algún momento.

Ahora, en este 2019 el taco al pastor está siendo monitoreado otra vez aunque por un origen distinto. Resulta que en el 2018 comenzó una escasez a nivel mundial en la carne de cerdo por culpa de la fiebre porcina que no tiene cura y que trae asolados a los países asiáticos. Esto ha generado un aumento muy importante en la exportación de este tipo de carne hacia China por la altísima demanda. Con poquito que sepas de economía sabes que a mayor demanda mayor precio por lo que podríamos tener un evento de alza fuerte en el precio de la carne de cerdo en México. Las mediciones indican que en este año la carne de cerdo ha subido casi el 8% que comparado con el 3% de la inflación general representa un aumento fuerte.

Si el precio de la carne de cerdo sigue subiendo la gente la sustituirá por pollo o res lo que generará un aumento también en esos tipos de carne y podría comenzar a presionar a toda la canasta básica.

Así que si bien ya no existe el Indice del Taco al Pastor, este alimento sigue siendo una referencia relevante en el comportamiento de la economía por lo que hay que echarle un ojo de manera constante. Si te fijas, no es necesario ser economista para estar informado de la situación del país, simplemente hay que saber dónde poner la atención y mantenernos informados.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/ Encuéntrame los miércoles en Publimetro impreso.