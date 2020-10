Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cultura traspasa fronteras y en ocasiones cambia la percepción de las personas en un tema, tal es el caso del violinista Ara Malikian, quien ahora tiene una impresión distinta de la muerte a partir de conocer la tradición de Noche de Muertos en México.

En entrevista, el violinista libanés​ de nacimiento y con ascendencia armenia platicó que a lo largo de su carrera tenía una idea sobre la vida y la muerte, pero al conocer más de cerca la cultura de la Noche de Ánimas, como también se le conoce en México, ahora cree que todo tiene un significado.

«Cuando yo he conocido el concepto de la muerte mexicana me he identificado mucho con lo que pienso, para honrar la vida y la muerte, para que todo tenga sentido, porque la vida no tiene sentido si no aceptas la muerte, es lo que he aprendido con vosotros», responde de manera respetuosa el violinista, luego de anunciar que dará un concierto virtual desde el panteón de la comunidad de Arocutín, del municipio de Erongarícuaro el próximo 1 de noviembre.

Con un altar tradicional michoacano a sus espaldas, Ara Malikian platica que aunque conocía la tradición de Noche de Muertos en México está será la primera ocasión que vivirá de cerca tan emblemática celebración.

«Yo conozco la tradición y la celebración, jamás la había vivido en persona y tan de cerca, si para vosotros los mexicanos es muy emocionante porque la conocen, imaginaos para alguien como yo que solo lo conocía de lejos, ahora me encuentro en la mitad de esta celebración, estoy muy emocionado, pienso que es una de las cosas más importantes que he hecho profesionalmente», aseveró el reconocido violinista.

En ese sentido, Ara Malikian definió a Michoacán y su celebración como «amor, respeto, tradición, espiritual; es que hay muchas cosas que te mueven dentro del alma, y muerte, pero no de una manera fea, sino que a partir de ayer, para mí la muerte tiene mucho significado».

Incluso, el músico considera que aunque la canción «Pisando flores», no la compuso para la Noche de Muertos, después de 20 años ahora tomará sentido, en su presentación en Arocutín.

Por último, Ara aseguró que en estos tiempos de crisis, la humanidad necesita de la cultura, la cual sobrevivió a pandemias, dictaduras, terremotos, guerras, censuras, por lo que «seguirá estando y haciendo feliz a toda la gente».

«Creo que la cultura, el cine, el arte y la música, da sentido a la vida, las personas y la sociedad necesitamos cultura para sensibilizarnos, para concientizarnos, aprender a respetar y cuidar a los demás, en estas situaciones difíciles necesitamos más cultura que nunca», compartió.

Por: Josimar Lara/SJS