Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De los legisladores que más han apoyado en tribuna la lucha contra la violencia de género, David Cortes es de los que en múltiples ocasiones ha externado su postura al respecto.

“Desde que tomé protesta como diputado he trabajado para apoyar la lucha de las mujeres y cada que me preguntan, he comentado lo mismo; las mujeres y niñas de Michoacán merecen vivir sin violencia a través de acciones afirmativas que duren todo el año y no que nada más se les reconozca, en un día, su lucha” afirmó el diputado.

“En Julio, el Presidente López Obrador recortó en un 75% el presupuesto a programas federales que combaten la violencia de género, posteriormente, el pasado octubre Amnistía Internacional advirtió de la “falta de avance sustantivo” del Estado mexicano, en el cumplimiento de sus recomendaciones en materia de feminicidio, desaparición de mujeres y niñas y alerta de violencia de género” continuó comentando el Diputado.

“Ya basta de que el ejecutivo recorte y recorte y recorte programas con el pretexto de “austeridad” y de “corrupción”, porque ni una ni la otra. Si fueran tan austeros como dicen, no tendrían la necesidad de endeudar a México por medio billón de pesos y, si hubiera corrupción, ya tendrían a personas de cuello blanco encarceladas y al parecer, todo lo contrario, cada una anda libre y sin preocupaciones”, concluyó el diputado.

Desde que comenzó la pandemia por la emergencia sanitaria de Covid-19, se contabilizan más de 33,000 delitos cometidos contra mujeres en el país. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública arrojan que, entre enero y abril de 2020, se registraron 33,240 delitos contra mujeres, 58% de las denuncias fueron por lesiones dolosas; 16%, por lesiones culposas; y 3%, por delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal.

