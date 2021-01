Estados Unidos (Rasainforma.com).- En menos de una semana, Joe Biden tomará juramento como presidente de Estados Unidos y la sorpresa es que la cantante Lady Gaga será la encargada de interpretar el himno nacional estadounidense.

Durante la campaña presidencial, Gaga mostró su empatía y apoyo para la dupla Biden-Harris e incluso fue la encargada de cerrar la campaña electoral de los demócratas.

. @JoeBiden @KamalaHarris and the American people, you just gave the world one of the greatest acts of kindness and bravery humanity has ever seen. ❤️ 🙌🙌 nothing but love for our new Commander in Chief and the 1ST female VP elected to the White House. Also, way to go PA 😭❤️ pic.twitter.com/uXiMTWs6Hk

— Lady Gaga (@ladygaga) November 7, 2020