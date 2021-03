Estados Unidos (MiMorelia.com).- Hace unos días la cantante Lady Gaga sufrió el robo de dos de sus perritos, mismos que ya fueron recuperados, así lo informó la policía de Los Ángeles.

El pasado 24 de febrero, el paseador de los bulldog francés de la intérprete de «Bad Romance», salió a caminar con tres de ellos, sin embargo fue sorprendido por un par de sujetos que lo amenazaron e incluso le dispararon para llevarse a las mascotas.

La propia cantante informó en su cuenta de Instagram sobre lo sucedido e incluso ofreció una recompensa de 500 mil dólares por el regreso seguro de Koji y Gustav.

Fue la noche del pasado viernes que la Policía de Los Ángeles informó que los dos perritos de Gaga habían sido encontrados.

Sin ahondar en detalles, la policía señaló que una mujer llegó a la comisaría con los lomitos, por lo que un representante de la también actriz acudió para identificarlos, ya que Gaga se encuentra en Roma filmando una película.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944

— LAPD HQ (@LAPDHQ) February 27, 2021