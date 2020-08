Lady Tacos de Canasta anuncia que tendrá local fijo en el centro de CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La muxe Francisco Marven, mejor conocida como Lady Tacos de Canasta, anunció que luego del incidente ocurrido con policías de la CDMX, ya cuenta con un puesto fijo en el centro de la ciudad.

Incluso informó que le dieron un local para vender sus tacos en la colonia Pino Suárez.

“Quiero agradecer a Adriana Contreras Vera, Directora General de Gobierno, y Lupita Collado, porque la bicicleta se recuperó, me pagaron los tacos y me dieron un lugar para vender, donde nadie me va a quitar, ahí en Pino Suarez. Mi lucha sigue #NuestraLuchaSigue y me mantendré de pie para seguir trabajando honradamente, las cosas pasan por algo y estoy bendecida», escribió.