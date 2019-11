#LadyTacones#Tlalpan#Ruta#ElRespetoNoEsCuestionDeGenero Ayúdenme a compartir!! El día de hoy en la mañana me dirigía en transporte público a hacer un trámite, entre el metro Pino Suárez y San Antonio Abad.Me subí me costó un poco ya que estorbaba el acceso una chica, y en cuanto pude sostenerme, puse atención a raíz de las malas palabras y movimientos bruscos a la chica que estaba parada junto al conductor, ya que ella le exigía la dejara bajar por la parte delantera, el conductor le dijo que no podía ya que ahí subía la gente y provocaba caos el que subiera y bajara gente por ahí, le indico que la bajada era por atrás.Todo esto ocurría mientras la unidad estaba en marcha, ya que había algo de tráfico.La tipa comenzó a subir la voz gritándole que era su obligación dejarla bajar el le dijo lo mismo señorita la bajada es atrás.Bueno ella lo golpeó, lo empujó, le aventó una chamarra, una botella de plástico y como podía para que el accediera. Eso molesto a todos los demás pasajeros. Que le decían que bajara y respetara.Desconozco si iba en estado de ebriedad o bajo influencia de otras sustancias ya que estaba furica! Trataba manoseaba e insultaba a todos.Esta de más la explicación vean el vídeo.No pueden exigir "un respeto" cuando se comportan así, sea hombre, mujer, niño, adulto mayor quién sea, merecen respeto! el conductor que está realizando su trabajo, yo como pasajera etcétera…EL RESPETO NO ES CUESTIÓN DE GÉNERO

