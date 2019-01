Morelia, Michoacán (Boletín).- Al cumplirse ya 17 días con la escasez de gasolina en diversas regiones de Michoacán, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez, declaró que “la nula respuesta a la ciudadanía, pone de manifiesto la impericia e incapacidad de las autoridades federales”.

El dirigente perredista en Michoacán subrayó que, en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), desde su fundación, ha pugnado para que el país tenga soberanía energética y en este caso, no está en contra del combate al robo de hidrocarburos, sino de la forma como se ha implementado.

Tal parece,-dijo-, “que se trata de una ocurrencia y no de una estrategia, ya son 17 días en los que persiste la incertidumbre en la ciudadanía, en los sectores productivos y hasta en los propios distribuidores porque ninguna autoridad federal ha salido a brindar información precisa”.

Soto Sánchez resaltó que el PRD como oposición responsable ha exigido al Gobierno de la República, a la Secretaría de Energía (SENER) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), que resuelva la problemática y que regularice el abasto, “lamentablemente lo único que estamos viendo es la incapacidad de las autoridades para resolver un problema que está afectando seriamente a la ciudadanía”, dijo.

El político michoacano lamentó las declaraciones de algunas autoridades federales en el sentido que los ductos permanecerán cerrados el tiempo que sea necesario. “Este tipo de comentarios no abonan a nada, no brindan la certeza que la ciudadanía exige en estos momentos; deben reconocer que esta acción que han tomado de cerrar los ductos no fue la más apropiada”, apuntó.

Soto Sánchez cuestionó la pasividad con la que, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Carlos Romero Deschamps no tiene ninguna denuncia en su contra, a lo que calificó como preocupante el hecho que el dirigente petrolero, haya presentado una demanda de amparo para que sea suspendida cualquier orden de aprehensión en su contra.

