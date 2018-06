Lamentan agrupaciones civiles subregistro de perros callejeros

Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Representantes de organizaciones civiles en defensa de los animales lamentaron y condenaron que el Centro de Atención Canina del Ayuntamiento de Morelia no cuente con un registro o aproximado de cuántos perros callejeros pudiera haber en la capital michoacana.

En entrevista, la tesorera de la asociación Hermano Animal, Paula Espinosa, dijo que este tema debe ser tomado en cuenta, ya que es mucha la cantidad perros que están en situación de calle y que muchas veces requieren ser atendidos o esterilizados.

“Efectivamente, no hay registro de cuántos perritos callejeros pudiera haber en la ciudad, sí ha habido alguna que otra campaña de esterilización en algunas zonas, pero un número exacto o ya sea aproximado de cuantos son no hay, no se tiene”, explicó.

Señaló que el tener un censo de cuántos perros en situación de abandono sería importante para las asociaciones civiles, ya que así podrían saber qué tan grave es este problema y poder atenderlo en conjunto con autoridades.

Para la presidenta de Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos (Ghapad), Esmeralda Cerda Pizano, el hecho de que el Ayuntamiento de Morelia no cuente con un registro de perros callejeros es una muestra de que no tienen intenciones de tratar este problema.

“Si realmente hubiera un censo de perros callejeros estarían reconociendo un problema y tendrían que presentar resultados, hecho que no ocurre y es lamentable porque en más de una ocasión hemos tenido acercamientos para tratar este y otros temas”.

Agregó que la instancia municipal no ha dado continuidad a otros programas que manejaba como las jornadas de esterilización en diversas colonias por la falta de personal.

