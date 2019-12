Estados Unidos (MiMorelia.com).- Este jueves la Nasa lanzó el primer nanosatélite hecho en México, proyecto en el que participan estudiantes y cuerpo docente de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep).

A través de un comunicado emitido por la Agencia Espacial Mexicana (AEM), se ha dado a conocer el despegue del nanosatélite “AztechSat-1”, el cual va a bordo del cohete «Falcon-9″ de Space-X.

«El lanzamiento del nanosatélite AztechSat-1 ha sido todo un éxito, con lo que el talento de nuestra juventud hace historia, abriéndose hoy una nueva etapa en el desarrollo espacial y satelital de nuestro país», expresó el director general de la AEM, Salvador Landeros Ayala.

Después de un día de retraso por las inclemencias del clima, este jueves el cohete «Falcon-9» pudo despegar en punto de las 11:29 horas, tiempo de la CDMX, en las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, en Florida, EU.

Landeros detalla que, tras dejar atrás la esfera terrestre con su valiosa carga, la cápsula «Dragon» se acoplará en un lapso de dos a tres días a la Estación Espacial Internacional, para que ésta lo coloque en su órbita, aproximadamente el 27 de enero próximo.

El desarrollo del AztechSat-1 fue coordinado por la AEM con la UPAEP, la que lo diseñó, desarrolló, probó y operó con la participación de estudiantes y profesores.

El proyecto obtuvo financiamiento parcial del Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Actividades Espaciales CONACYT-AEM, a partir de una rigurosa selección después de haber competido con otros proyectos que participaron en una convocatoria pública.

Congratulations to the @NASA and @SpaceX teams on another successful resupply launch! Learn more about what’s on board the Dragon spacecraft headed to the @Space_Station: https://t.co/kaiMpveuCa pic.twitter.com/dbZscMUZ1N

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) December 5, 2019