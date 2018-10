Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El Barcelona es uno de los clubes de futbol más importante a nivel mundial, debido a los numerosos trofeos que ha conseguido en diversas competencias; esta historia no se escribiría igual sin la participación de Josep Guardiola.

Universal Studio trabajó en un documental para contar la filosofía que “Pep” Guardiola aplicó al equipo blaugrana durante los cuatro años que lo dirigió de 2008 a 2012, una de las épocas más exitosas del club español.

Take the ball, pass the ball se trata de una serie de entrevistas con jugadores que formaron parte de aquella plantilla “mágica” como Xavi, Andrés Iniesta, Samuel Eto’o, Carles Puyol, Leonel Mesi; así como jugadores actuales.

Los fanáticos del balompié y más aún los del equipo catalán, podrán presenciar parte de la historia de cómo Messi casi es rechazado por el cuadro y la influencia que Guardiola tuvo en él.

El documental será lanzando en cines el próximo 9 de noviembre (no se sabe si llegará a México) y para el 12 del mismo mes estará disponible en descarga digital.

AC