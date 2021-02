Puebla (MiMorelia.com).- Durante un video en vivo la diputada por Cholula, Nay Salvatori, fue agredida con una cubeta de harina y tierra mientras estaba en una transmisión en vivo en redes sociales.

Fue el pasado sábado viernes 26 de febrero que la diputada Nay Salvatori se encontraba cerca del Hotel Villas Arqueológicas donde transmitía en vivo para hacer una entrega de apoyos.

En la grabación quedó el hecho captado cuando un sujeto en un automóvil rojo se acercó a la legisladora y le lanzó harina y tierra con una cubeta.

Permito todo! Menos este tipo de agresiones, estoy muy triste de lo que me acaban de hacer en la calle. Publicado por Nay Salvatori en Viernes, 26 de febrero de 2021

En medio del susto que le causó la agresión, la legisladora dijo “no se vale” ser agredida como le sucedió.

Aseguró que el hecho pudo ser planeado ya que supuestamente habitantes cercanos del lugar la llamaron para pedir una entrega de cubrebocas y libros, por lo que declaró que se pudo tratar de un montaje para agredirla.

Sin embargo, luego del ataque la legisladora fue tendencia ya que usuarios la acusaron de que todo fue un montaje, pero por parte de Nay Salvatori.

“Ya soy tendencia, me llaman #LadyMontajes ahora sí comienzo a pensar que este ataque si fue electoral, es la misma dinámica, polarizar, señalar y burlarse. Les da mucha risa que me arrojaran tierra y harina. Pero así como hay estos seres hay quienes sí me aprecian (…)”, escribió en Twitter la diputada.

Por: Redacción/E