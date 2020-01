Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes la Casa Real de Moneda de Reino Unido lanzó una moneda en conmemoración a la banda británica Queen.

Al centro de la moneda aparece la palabra de la banda Queen subrayada con un micrófono de pedestal, aparecen la guitarra Red Special, de Brian May y el bajo Fender Precision, de John Deacon.

Cabe mencionar que esta legendaria banda se convirtió en el primer grupo de rock homenajeado con moneda coleccionista, que incluye instrumentos de sus componentes, hasta el piano del cantante Freddie Mercury.

.@DrBrianMay‘s Red Special guitar, John Deacon’s Fender Precision bass, @OfficialRMT‘s Ludwig™ bass drum & Freddie Mercury’s Bechstein™ grand piano. Head behind the #design of the @QueenWillRock 2020 #coin with Royal Mint Product Manager, Chris Facey >> https://t.co/L0b8qArCtV pic.twitter.com/7bvdlOePcA — The Royal Mint (@RoyalMintUK) January 20, 2020

En edición limitada, los precios de estas monedas conmemorativas de colección, oscila desde los 13 libras (17 dólares, 15 euros) por una moneda de 5 libras hasta 2.020 libras (2.620 dólares, 2.360 euros) y por la moneda de oro de 100 libras.

Por: Redacción/AV