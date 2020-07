Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- The Walking Dead se convirtió en una de las series más rentables por su envolvente trama sobre caminantes (zombies) en una era post apocaliptica, si bien el progama llegará a su final en octubre del 2020, luego de 10 exitosas temporadas, la historia contará con un nuevo spin-off que promete más acción.

The Walking Dead: World Beyond acaba de presentar su tráiler durante la Comic-Con 2020. Esta nueva serie nos contará la historia de la primera generación de supervivientes nacidos durante el apocalipsis de los muertos vivientes.

Este proyecto permitirá a los fanáticos de los zombies conocer más sobre la historia basada en los cómics creados por Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard.

La trama tiene lugar 10 años después del apocalipsis provocado por los ataques de zombies. De acuerdo con lo que se ve en el primer tráiler, una comunidad de humanos viven en paz, alejados de los caminantes y los peligros.

La nueva generación de jóvenes viven a salvo de los terrores, pero desconocen cómo era el mundo antes de los caminantes. Sin embargo, un grupo de adolescentes deciden dejar atrás su comunidad para conocer el exterior, donde enfrentarán su más grandes miedos.

La serie está dividida en dos temporadas de diez episodios cada una y sus responsables prometieron que no tendrá más, ya que cuenta una historia muy específica dentro de este universo, según informó el portal spin of.

The Walking Dead: World Beyond contará con las actuaciones de Alexa Mansour, Alliyah Royale, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Annet Mahendru, Nico Tortorella y Julia Ormond.

¿Cuándo se estrena?

El estreno del primer episodio será el próximo 4 de octubre, después del final de la temporada 10 de The Walking Dead. Cabe mencionar que The Walking Dead: World Beyond es la segunda miniserie de la saga, pues en 2015 se estrenó el exitoso spin-off Fear the Walking Dead, que narra cómo comenzó el apocalipsis.

Por: Redacción/SJS