Ciudad de México (Rasainforma.com).- Tras los incendios forestales en Australia que han consumido más de mil hectáreas desde septiembre, un grupo de brigadistas lanzó vegetales desde un helicóptero para que puedan comer los animales.

Este proyecto surgió en el servicio de Parques Nacionales y Vidas silvestres bajo el nombre de Operación Ualabí de las Rocas.

En un inicio se lanzaron dos mil 200 kilos de verduras frescas, principalmente zanahorias y baratas sobre los valles de Capertree y Wolgan, el Parque Nacional de Yengo, el Valle del Canguro y en Jenolan, Oxley Wild Rivers y Curracubundi.

El ministro de Energía y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur, Matt Kean, declaró que los canguros que sobreviven al fuego se quedan sin alimento, pues los incendios abrasan la vegetación alrededor de su hábitat.

La iniciativa busca que animales de zonas rocosas también encuentren la forma de sobrevivir a las consecuencias de los incendios y evitar así que sigan muriendo.

Según el Foro Mundial para la Naturaleza estimó que más de medio millón de animales perdieron la vida por esta lamentable tragedia.

Desde un video compartido por Nine News Sydney, miles de personas pudieron contemplar las acciones en favor de la vida silvestre australiana. También compartió fotos de animales comiendo los vegetales.

In one of the largest operations of its kind, the NSW Government is undertaking food delivery like you've never seen it before. @eddy_meyer #9News pic.twitter.com/zhOj8GdICz

— Nine News Sydney (@9NewsSyd) January 12, 2020