La penetración de los servicios bancarios se ha incrementado de manera importante en los últimos 10 años. Ahora ya puedes retirar dinero de tu tarjeta de débito prácticamente en cualquier lado y puedes depositar a tu cuenta también en muchísimos lugares.

Adicionalmente, algunos bancos han lanzado nuevos servicios como los retiros sin tarjeta o los envíos de dinero por mensaje lo cual ha facilitado enormemente el manejo que hace la gente de su lana.

Aun así, para abrir una cuenta, el proceso seguía siendo muy burocrático. Tener que ir a la sucursal, sacar turno, esperar a que un ejecutivo te atienda, entregarle tu documentación, firmar las chorrocientas mil hojas del contrato, sacar otro turno pero ahora en ventanilla para realizar el depósito de apertura y recoger la tarjeta de débito y el NIP provisional, pasar al cajero a consultar el saldo y cambiar tu nip para por fin, un par de horas después de llegar al banco, puedas salir con tu cuenta lista.

Desde que se comenzó a dar empuje a las empresas de servicios financieros tecnológicos (FINTECH) la banca tradicional también se comenzó a poner las pilas y crearon lo que se les conoce como Cuenta Bancarias Digitales.

Las cuentas digitales son cuentas bancarias tradicionales que no requieren que vayas a la sucursal para abrirlas sino que lo puedes hacer desde tu computadora o incluso desde tu celular.

El objetivo de estas cuentas es que aquellas personas que tradicionalmente no tienen acceso a los servicios bancarios puedan tener su propia cuenta y poco a poco se vayan metiendo al sistema.

Estas cuentas digitales son muy seguras ya que son respaldadas o por Mastercard o por Visa lo que les permite contar con las medidas de seguridad necesarias. Las principales ventajas que ofrecen son la facilidad para su apertura, no cobran comisiones y no piden saldos mínimos. Además, todo se maneja por internet por lo que no hay tarjetas físicas ni visitas a la sucursal bancaria.

Por supuesto tienen también algunas desventajas como el hecho de que no pueden recibir dinero por más de 19 mil pesos al mes, como no tiene tarjeta de débito puedes retirar en cualquier cajero automático el cual te podría cobrar una comisión por el uso y que, como todo es digital, si no estás muy acostumbrado al uso de dispositivos electrónicos te puede costar algo de trabajo porque no hay estados de cuenta ni nada físico.

En cuanto a las cosas que puedes hacer con la cuenta digital se incluye el hacer transferencias, pagar servicios, consultar saldos y movimientos, comprar tiempo aire para tu celular y descargar tus estados de cuenta.

Muchos bancos te ofrecen estas cuentas digitales pero también hay varias Fintech que las tienen disponibles. Por opciones no paramos lo único que necesitas validar, antes de abrir la cuenta, es si existen comisiones y las restricciones en su uso.

Como verás, cada vez es más fácil que la gente use los servicios del sistema financiero y todo esto se hace con el objetivo de ir eliminando, poco a poco, el uso del efectivo para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal.

Si crees que este tipo de cuentas te pueden servir para administrar mejor tu lana úsalas, les puedes abrir cuentas a tus hijos para su gasto y así no cargan efectivo o para darle el gasto a tu señora sin que cargue el monedero escondido en santa sea la parte.

Total, si la usas y no te gusta la cancelas y no pasa nada.

