Por: Víctor Americano/@americanovictor

¡Por fin! Esta semana terminarán las campañas políticas, donde un alto porcentaje de los candidatos y candidatas fingieron que les interesa la ciudadanía; nos visitaron en nuestras colonias y casas, nos saludaron de mano, nos abrazaron y nos dijeron que “seremos su prioridad”, en caso de llegar a la Presidencia de México, al Senado, a una diputación federal o local, o en su caso, a una presidencia municipal. Caminaron, se asolearon, repartieron propaganda en cruceros, sonrieron y prometieron hasta lo inimaginable; claro, están en campaña. Un meme muy conocido en redes define el escenario que describo, y me refiero a ese donde Frankenstein, con una flor en mano, se encuentra hincado al lado de un lago junto a una niña encantadora; ella le dice “pensé que eras un monstruo, pero eres tierno y sensible”, a lo cual Frankenstein le responde, “es que estoy en campaña electoral”. No hay mejor manera de definir a muchos de los candidatos y candidatas que buscan el voto y que hacen de todo, hasta el ridículo, con tal de obtenerlo.

Debo señalar que algunos, muy pocos, sí llevan a cabo sus actividades proselitistas con el afán de convencer al electorado y ganar para servir a los ciudadanos; sí los hay, no podemos irnos a los extremos, porque incluso entre el blanco y el negro hay diversas tonalidades de grises. Sin embargo, preocupa el bajo nivel de las campañas; por ejemplo, candidatos al Senado que sólo prometen gestionar y gestionar, dejando su responsabilidad de legislar en el segundo o tercer lugar de sus prioridades; o aspirantes a diputaciones locales o federales que ya fallaron en su anterior encargo, ya se les dio una oportunidad y no tuvieron un trabajo destacado y que hoy vuelven a pedir el voto de manera cínica, sin haber hecho mucho en su anterior encargo.

Entre corruptos y “chapulines”

No se diga los candidatos a presidentes municipales; muchos de ellos, chapulines que de una diputación decidieron brincar a una candidatura a las alcaldías y otros tantos se fueron por la reelección.

Pobre de la ciudadanía, ya nos quedamos con la obligación de analizar las propuestas de los aspirantes, aunque no haya mucha tela de dónde cortar; por ejemplo, los candidatos a la Presidencia de México se acusan entre sí para ver quién de ellos es el más corrupto, quién es el más mentiroso y quién es el menos peor. Hay crisis de perfiles para los cargos de elección popular, no hay duda.

Partidos políticos que “simulan” sus internas

El primer filtro son los partidos políticos, y sus “internas”, que son un verdadero fiasco, sólo se gastan el dinero y aparentan democracia partidista para elegir a sus candidatos con base en sus estatutos, cuando los acuerdos es lo que prevalece; atole con el dedo. Y bien, una vez electos los candidatos y candidatas, los comités estatales de los partidos no revisan sus antecedentes, su reputación, su entorno socioeconómico, y si lo realizan, entonces se hacen de la vista gorda.

Un fiasco, la revisión de los candidatos por parte de la PGR

El segundo filtro, la famosa lista que mandan los partidos políticos a las autoridades de la PGR y el Cisen para que sean “palomeados” por estas autoridades, que de nuevo simulan la famosa supervisión y tan sólo con una carta de antecedentes no penales ya les extienden el sello de “aprobados para contender”, sin investigar a fondo. Y tercero, las autoridades locales de Seguridad Pública y Procuraduría, porque si hay alguien que conoce los focos rojos en Michoacán es el gobierno estatal y sus áreas de seguridad e investigación.

Hay partidos políticos que postulan delincuentes: Silvano Aureoles

Total, toda esta farsa de “revisión de perfiles de candidatos” quedó en evidencia cuando el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles dijo: “Hay partidos políticos que reclutan y postulan delincuentes, y son los mismos que hoy critican la estrategia de seguridad”. Lo anterior lo externó dentro de la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

“He sido duro, los siguientes (años) seré peor con el tema de inseguridad, hasta donde tope, pero los delincuentes no se volverán a apoderar de Michoacán nunca”, insistió Aureoles Conejo en el evento, donde se anunciaron acciones para blindar el proceso electoral después de los cuatro atentados contra candidatos a presidentes municipales, de los cuales murieron tres: Alejandro Chávez Zavala, postulado por PAN-PRD-MC en Taretan; Omar Gómez Lucatero, candidato independiente en Aguililla, y Fernando Ángeles Juárez, postulado por el PRD en el municipio de Ocampo, y quien sobrevivió al atentado, Miguel Amezcua Manzo, candidato del PRI en Tangamandapio.

No hacer apología del delito

Michoacán sí es un foco rojo ahora, en la presente elección; qué importante que miles de elementos policiacos se encuentren patrullando ya las carreteras, los diversos municipios y que den las garantías de seguridad el día de la elección, que es el próximo domingo 1º de julio. No se pueden minimizar los hechos y, sinceramente, para los medios de comunicación serios no es agradable informar a cada rato de los hechos violentos que trastocan nuestra tranquilidad, pero tampoco vamos a callar ni a ser comparsas de las autoridades en turno.

Eso sí, ni minimizar, ni maximizar los hechos, sólo informar tal como sucedieron, porque una cosa es informar “asesinaron a candidato a una alcaldía” y otra, muy diferente, decir “Michoacán en llamas, en riesgo el proceso electoral”. Jamás debemos hacer apología del delito, pero jamás dejaremos de exigir a las autoridades que den resultados en materia de seguridad. Así las cosas previamente a la jornada electoral más importante de la historia, tras un proceso caracterizado por ser el más violento de la historia.