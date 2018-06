Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al descartar a los candidatos de los demás partidos políticos y plantear que la contienda en Michoacán por el senado de la República está entre los abanderados del Frente por México y la Coalición juntos Haremos Historia, Antonio García Conejo pidió al electorado que se la piense en votar por alguien que llegó a la contienda por una tómbola.

De esta manera desestimó el método por el cual fue seleccionada su adversaria en la primera fórmula por el bloque partidista Morena-PT-PES, Blanca Piña Gudiño, pese a que, dijo, una curul en el Senado de la República es un cargo de altísima responsabilidad.

El perredista, cuya candidatura va respaldada también por los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, encabezó este domingo sobre la plaza Valladolid, también conocida como San Francisco, en el Centro Histórico de la ciudad, un encuentro con liderazgos y miembros de agrupaciones civiles, campesinas e indígenas asentadas en Morelia.

Tanto en su mensaje, como posteriormente en entrevista con medios de comunicación, García Conejo opinó que los espacios en el Senado deben ser ocupados por gente que realmente conoce el estado y sus problemas.

“Todos los candidatos de Morena prácticamente salieron de una tómbola, como si se tratara de una rifa de aparatos electrodomésticos, y no es así, se trata del futuro del estado, de la representación del estado ante la asamblea nacional donde se marcan las grandes decisiones de la nación”, subrayó, para enseguida hacer un llamado a los ciudadanos para que razonen bien su voto el 1 de julio.

Y es que se pronunció consciente de que la lucha por el cargo está con los abanderados de Morena.

“Prácticamente el PRI ya no tiene nada que hacer, tiene serias dificultades, no pinta, y la competencia es con Morena, pero no con los candidatos, es con la marca Morena, una percepción que se ha generado en el país, pero que cuando mides a los candidatos no tienen nada que hacer, están colgados de una figura porque creen que Andrés Manuel va a ganar”, puntualizó.

Luego de dos días en los que el tabasqueño realizó actividades proselitistas en Zitácuaro, Zacapu, Puruándiro y Pátzcuaro, Antonio García declaró que es innegable que tiene respaldo ciudadano, pero desde su punto de vista no le va a alcanzar para obtener el triunfo en la elección.

“Ellos pensaban que en Michoacán nos iban a pegar, nos iban a desfundar, se equivocaron, en Michoacán hay PRD fuerte y para rato; y menos con sus candidatos sacados de tómbolas, totalmente ajenos al sentir de los ciudadanos”, insistió.

Agrupaciones se comprometen con García Conejo

El evento inició cerca del mediodía. Miembros de agrupaciones civiles, rurales e indígenas de Morelia ondeaban cientos de banderas del Partido de la Revolución Democrática, y de vez en cuanto se contoneaban al son de una banda de viento que tocó piezas tradicionales mexicanas.

Fueron tres los oradores con la representación del sector rural, mismos que coincidieron en la necesidad de servidores públicos con vocación de gestoría para realmente bajar recursos que incidan en el desarrollo del agro y en el bienestar de las familias.

Carlos Gonzáles, comprometió que los miembros del Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas de Michoacán (Cococam) se convertirán en promotores de Antonio García, pero a cambio le pidió que lleve al Senado la voz de los campesinos e incida para que el presupuesto destinado al sector sea participativo y no una proyección de “burócratas iluminados”.

A lo largo de su exposición, el candidato del Frente por México desglosó cuatro ejes de trabajo, que detonarían beneficios para el campo: económico, mediante la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal; Seguridad Pública, a través de un programa nacional de fortalecimiento a los valores cívicos y éticos para la prevención del delito; el combate a la corrupción y a la impunidad; así como la preservación del medio ambiente.

CA