Como avanza el tiempo, diferentes son los escenarios que se manejan alrededor del mundo con la pandemia del Covid-19, en los diferentes sectores. Este virus llego para quedarse y seguirá alterando la estabilidad de los estados en la comunidad internacional; por ello, es, qué se deben de seguir redoblando esfuerzos para tomar las decisiones más eficaces y no originar nuevos problemas en una época en la que las repercusiones y consecuencias serían gravísimas.

En México, las condiciones sociales, políticas y sobre todo económicas han originado que el gobierno federal haya acelerado el proceso de reinicio de las actividades; mismas que fueron restringidas desde el pasado 23 de marzo de 2020, cuando el Consejo de Salubridad General, declaro al Covid-19, como una enfermedad grave y de atención primaria. Estas medidas no fueron suficientes para aplanar la curva de contagios ya que dicha curva creció exponencialmente y los contagios no cesaron.

Mucho se ha cuestionado a la Federación por la política de salud que se ha emprendido para hacer frente a la problemática del Covid-19, pero, hay que señalar que, con aciertos y desaciertos, aún no se ha llegado a un colapso del sistema de salud, y, eso es un enorme logro en un país en desarrollo como México. Asimismo, los gobiernos estatales en sus planes de acción han dejado en vulnerabilidad a ciertos sectores de la sociedad, pues, los han excluido de ciertos apoyos frente a la problemática del Covid-19. A partir de ello, es que, estos sectores sociales han salido a las calles a reclamar apoyo del estado para ellos y sus familias. También, hay quienes han salido a reclamar por el excesivo abuso de poder emprendido por las instituciones del estado, para acatar las medidas de sanidad.

En esta cronología, el sistema de salud mexicano puede colapsar en tiempos venideros cercanos, por las manifestaciones emprendidas a lo largo y ancho del país por parte de los gobernados. En estas manifestaciones hay quienes salen a las calles sin contar con las mínimas condiciones de higiene y sanidad, siendo, propensos a contagiar o ser contagiados de Covid-19.

En la actualidad, en Estados Unidos de América y en México, se están manifestando dos problemáticas similares, manifestaciones por el uso excesivo de la fuerza por parte de las instituciones policiacas hacía con los gobernados. En Estados Unidos, se vive el movimiento de protesta por el caso del afroamericano George Floyd, quien murió por asfixia al momento de su detención por parte de agentes policiacos. Esto indigna por el racismo que se vive en ese país. A lo largo y ancho de ese país se han presentado protestas pacíficas y agresivas, pero, lo que preocupa es el número de contagios que puede haber con posterioridad, ya, que Estados Unidos se ha convertido en el nuevo epicentro del Covid-19.

En México, las violaciones a derechos humanos siguen sin disminuir en lo más mínimo dentro de la contingencia sanitaria. El caso “Giovanni”, sin duda alguna es una realidad más del Estado mexicano, sobre el abuso excesivo de la fuerza por parte de las instituciones policiacas y las ejecuciones extrajudiciales que realizan éstos. Esta detención se da el pasado 4 de mayo y 2020, cuando él y su familia salieron a comer, y fue interceptado y detenido por policías en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, por no portar cubrebocas alguno, como medida de sanidad obligatoria. Lo correcto hubiera sido llevarlo a los separos, para cumplir su falta, pero, el desenlace fue otro, el joven Giovanni, fue encontrado en los centros forenses, donde presentaba golpes en la cabeza y un balazo en la pierna. Todo esto pasó desapercibido por un mes, y, se hizo público derivado de las manifestaciones que se han presentado en Estados Unidos por el caso Floyd.

Estas problemáticas han sido ocasionadas por las acciones de combate del Covid-19 que han emprendido los gobiernos estatales, apartándose de las políticas federales y del respeto a los derechos humanos. Por ello, las revueltas que se han presentado en Jalisco, han alarmado a la comunidad internacional de derechos humanos por las recientes desapariciones que se han presentado contra los manifestantes que salieron a las calles a exigir justicia del caso Giovanni. Estas desapariciones no pueden ser consentidas por ningún motivo, en un estado democrático como en México.

Estas problemáticas son derivativas de los planes de acción estatales que han emprendido los gobiernos en cuanto al Covid-19; además del mal adiestramiento que tienen los cuerpos policiacos en México. Estas manifestaciones ponen en riesgo a la nueva convivencia social y al sistema de salud pública. Ya que, las personas, al salir a manifestarse, no cuentan con las condiciones de sanidad establecidas. Los manifestantes ponen en riesgo a aquellas personas que salen a realizar sus actividades laborales para tener sus ingresos y poder cubrir sus necesidades básicas.

Jalisco no es el único estado donde hay manifestaciones, pero, si sirve como marco de referencia sobre las consecuencias del uso excesivo de la fuerza por parte del Estado para mitigar los contagios, sin contar con el mínimo apego al respeto a los derechos humanos. En Michoacán, en pleno pico de contagios, las manifestaciones también se han hecho presentes, por diferentes sectores sociales, tales como: músicos, estudiantes, empresarios, y aficionados de futbol. Estos últimos causan preocupación, puesto que, cuando empezaron a manifestarse los contagios en Michoacán se dispararon al alza.

La nueva convivencia social ya empezó, pero, la problemática del Covid-19, sigue y seguirá por un largo tiempo. Por ello, como sociedad habrá que seguir cumpliendo con las recomendaciones de las instituciones de salud y las entidades estatales deberán de apegarse al marco de la política de salud federal, puesto que, el ir en contra de ellas ha ocasionado el descontento y desaprobación de sus gobernados, lo cual, ha ocasionado una serie de manifestaciones que atentan contra derechos a la seguridad, libertad, salud y vida. De seguir en este posicionamiento, lo más probable será regresar al confinamiento y, en el peor de los escenarios, el colapsamiento del sistema de salud.