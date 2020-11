Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El camino no ha sido fácil, tuvo que sortear muchos obstáculos. Incluso, en su etapa universitaria debía caminar kilómetros para llegar a la escuela porque no había para pagar el transporte público.

Hoy, es una de las más reconocidas estrategas de comunicación gubernamental y política en Michoacán, con premios a nivel internacional por el diseño de campañas.

«Soy una convencida de que el trabajo con resultados es el mejor legado que una persona puede dejar, desde la trinchera en la que toque estar», dice Julieta López Bautista, quien desde octubre de 2015 ocupa el cargo de Coordinadora General de Comunicación Social en el Gobierno de Michoacán.

La salud de las y los michoacanos es nuestra prioridad. Hoy revisamos con el gobernador Silvano Aureoles todos los detalles para la inauguración de los Nuevos Hospitales, el Civil e Infantil de Morelia. Publicado por Julieta López en Miércoles, 11 de noviembre de 2020

Y agrega, en entrevista para MiMorelia:

“La comunicación política y gubernamental son mi pasión. Buena parte de mi vida la he dedicado a este maravilloso y a la vez desafiante campo, el cual me ha dejado enormes aprendizajes y lecciones de vida con cada paso y cada reto alcanzado”.

Con varios premios al diseño de campañas gubernamentales en estos cinco años, sostiene que si tuviera que elegir nuevamente a qué carrera dedicarse, no dudaría en tomar el mismo camino.

López Bautista es considerada, además, una de las mujeres más influyente en la política estatal. Es consejera del Partido de la Revolución Democrática (PRD), institución en la que también condujo la estrategia de comunicación en las elecciones que llevaron a Silvano Aureoles Conejo a recuperar, para el Sol Azteca, la gubernatura en 2015.

¿Ha sido difícil llegar hasta esta posición?, sobre todo considerando que las mujeres en política han tenido que sortear históricamente un camino aún más escabroso.

-Las mujeres hemos llegado hasta aquí con mucho esfuerzo y sacrificios, y vamos a quedarnos. Yo siempre digo que, si la mitad de las personas en el planeta somos mujeres, lo justo es que también estemos en la mitad de los lugares en donde se toman las decisiones, ¿no lo creen?

Por ejemplo, esta semana fue un gran avance en esta lucha; por un lado celebro la aprobación del INE para que todos los partidos políticos, sin excepción, estén obligados a postular a la mitad de sus candidaturas a las gubernaturas a mujeres. Eso es un gran logro de colectivos, activistas y luchadoras por nuestros derechos.

Aunado a eso, en EU, Karina Villa se acaba de convertir en Senadora por el estado de Illinois y, aunque es norteamericana de nacimiento, sus raíces son michoacanas pues su madre es originaria de Zinapécuaro.

Por si fuera poco, también en Estados Unidos el conocido «Escuadrón» logró la reelección: Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley. Todas ellas han demostrado la capacidad que las mujeres tenemos, todas ellas han enfrentado a Trump con sus propuestas y hoy salen vencedoras junto a Kamala Harris, que se convertirá en la primera mujer vicepresidenta de este país.

En un mundo lleno de obstáculos, las mujeres seguimos tomando los lugares que nos corresponden.

¿Quién es Julieta López y cómo iniciaste en la comunicación política?

-Crecí en el seno de una familia trabajadora, dedicada a las actividades del campo y del hogar. Desde muy chica ayudaba en la tiendita de mis padres, allá en Oaxaca, y al paso del tiempo, las ganas de superarme, de aprender y crecer, me llevaron a salir de mi pueblo para realizar mis estudios universitarios.

No fue un camino fácil, porque además de estar lejos de mi familia los gastos eran muchos y no alcanzaba. En ocasiones decidía caminar kilómetros para llegar a la escuela porque no había dinero para el servicio del transporte público.

Ante la difícil situación de esa época, busqué empleo. Me dieron trabajo en un periódico local donde me pagaban 200 pesos a la semana y, aunque era poco, ya me ayudaba para mis gastos escolares y personales.

La vida me dio la oportunidad de concluir mis estudios universitarios y después seguirme capacitando. Me especialicé en estrategias y herramientas para campañas electorales y participé en el programa Gobernadores para la Capacitación y Formación en el Servicio Público, en Estados Unidos. Así empezó todo.

Se te menciona para ser postulada candidata al Congreso del Estado en 2021, ¿qué opinión te merece?

-Primero, agradezco a quienes ven en una servidora la capacidad, experiencia y el perfil para un cargo legislativo, lo cual me llena de orgullo y compromete a seguir dando mi mejor esfuerzo para impulsar los cambios que Michoacán y México requieren, desde el ámbito de la comunicación gubernamental, como ha sido hasta ahora.

Llegado el momento habré de tomar una decisión, la cual, por supuesto, no será exclusiva de una servidora. Soy parte de un proyecto de gran alcance, fincado en una visión de Estado que busca el bienestar de la gente, sobre todo de los sectores más desprotegidos, por lo que esta decisión depende de lo que mi partido, el PRD, acuerde poniendo por delante el interés de las y los michoacanos, y lo que sobre todo me instruya el Gobernador Silvano Aureoles, a quien agradezco su confianza por permitirme ser parte de este gobierno, con un trabajo intenso, arduo y con resultados muy importantes para Michoacán, tangibles y medibles.

Todos los sectores están cerrando filas por el bien de Michoacán. Esta mañana junto al Gobernador Silvano Aureoles nos reunimos con empresarios del estado. Publicado por Julieta López en Viernes, 6 de noviembre de 2020

Sus cargos:

De 2002 a 2008, secretaria particular de la Coordinación General de Comunicación Social y Acceso a la Información Pública en el Gobierno de Michoacán.

En 2011 fue Coordinadora de Comunicación Social del entonces Senador Silvano Aureoles Conejo y en su campaña a Gobernador, ese mismo año.

2015, secretaria de Difusión y Propaganda del PRD en Michoacán.

2015-2020, coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán.

Además:

Actualmente es presidenta del Comité Técnico del Observatorio Estatal de Medios de Comunicación en Materia de Perspectiva de Género y Derechos Humanos.

Delegada regional del PRD en Huetamo y Zitacuaro.

Consejera nacional del PRD.

Consejera estatal del PRD.

Congresista nacional.

