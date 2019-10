En el Estado mexicano, en días próximos, se estará renovando tanto a nivel federal como estatal a las comisiones de los Derechos Humanos, instituciones autónomas que velan por el respeto, prevención y difusión de los derechos humanos en el país.

En cada periodo de renovación de las comisiones de los Derechos Humanos se cierra un ciclo para quien preside dicho órgano, pero además se abre un nuevo reto para el nuevo titular de estas comisiones, que es él ombudsman y su equipo de trabajo, ya que deben empezar a corregir aquellas fallas o deficiencias (mediante su plan de trabajo) de los planes de acción en “pro” de los derechos humanos que implementaban sus predecesores.

Por ello, ante esta renovación que se avecina, se debe consolidar una reingeniería en cuanto a los operadores y una reorientación de planes de acción para proteger los derechos humanos de los mexicanos.

Hoy en día, en México hay un severo problema en lo referente a la protección de los derechos humanos, por ello es que, ante este cambio que se avecina en la titularidad de las comisiones de los Derechos Humanos, nosotros, como sociedad, debemos interesarnos en quiénes son aquellas personas que postulan para presidir dicho órgano y cuál es su perfil –académico y laboral– para ir deduciendo qué futuro se avecina en el tema de los derechos humanos. Pero, sobre todo, debe interesarnos algo muy especial: lo referente a los planes, programas y acciones que implementarán para proteger los derechos humanos de los mexicanos, y en especial de los michoacanos.

Michoacán, a nivel nacional, se encuentra en un lugar no privilegiado en el tema de protección de derechos humanos, pues los datos que existen, y que están al acceso de toda persona interesada por analizar la problemática de los derechos humanos, indican que del año 2012 a 2018 el gobierno del estado de Michoacán se posiciona en el lugar número 4, como institución que más recomendaciones han recibido, de un listado de 10 instituciones a nivel nacional. Aquí hay un problema serio, por ello es que debe corregirse este camino, bajo las premisas que establezca el nuevo ombudsman en la entidad.

Aquí no se trata de echar la culpa a uno o a otro, se trata de ponernos de acuerdo entre todos (sociedad y estado), para que cada quien ponga un granito de arena para construir un sólido respeto a los derechos humanos en Michoacán, algo que, sin duda alguna, hace tanta falta a un estado que ha sido tan dañado en todos los sectores.

En Michoacán, él nuevo ombudsman tendrá grandes retos que enfrentar desde el inicio; el primero tiene que ver con enfrentar y frenar el incremento del gran número de violaciones a derechos humanos que se comenten hacia la sociedad; el otro gran problema es lo referente al tema presupuestario, que debe ser atendido de la mejor manera, ya que si no se tienen los recursos económicos suficientes, las propuestas y planes de acción del nuevo ombudsman no se consolidarán y, por consiguiente, se seguirá en ese estancamiento en derechos humanos.

El nuevo paradigma de protección de los derechos humanos que se visualiza mediante la próxima renovación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es aquel en el cual el defensor del pueblo (ombudsman) tenga ese acercamiento con la sociedad, con los grupos altamente vulnerables, con las instituciones del Estado, estos últimos, con el fin de buscar convenios para que tengan una capacitación constante y permanente, para que el personal de dichas instituciones se desenvuelva en sus quehaceres laborales de la mejor manera, sin afectar la esfera jurídica del ciudadano.

Michoacán puede avanzar en el respeto de los derechos humanos, pero para que ello funcione se debe innovar con ideas que cumplan con las necesidades actuales de la sociedad; por ello, la Comisión de los Derechos Humanos en Michoacán, en su próxima administración, deberá ir a lugares donde no se ha llegado. Es decir, se debe ampliar la figura del ombudsmóvil, con el fin de llegar a lugares remotos, olvidados por el estado, para conocer sobre la problemática que acompleja a dichas localidades (marginadas) en tema de derechos humanos, pues en estos lugares el respeto a los derechos humanos es letra muerta. El fin de esta propuesta es que exista ese acercamiento con la sociedad, y buscar soluciones concretas y hacerlas saber y llegar a las instituciones correspondientes, para que actúen desde su competencia, con el fin de que estas personas que se encuentran en el olvido puedan lograr el máximo grado de bienestar posible. Esta es una nueva forma de difundir la cultura de los derechos humanos.

Sin duda, hay mucho que proponer sobre los retos que se le avecinan al nuevo ombudsman a nivel federal y estatal; por ello, las comisiones de Derechos Humanos deberán hacer un poco de limpieza internamente, pues si se busca consolidar el respeto de los derechos humanos, también sus operadores deberán estar en constante capacitación para realizar un trabajo eficaz y brindar un trato respetuoso y digno hacia la sociedad que recurre ante esta institución en busca de apoyo. Pues basta señalar que hay reclamos de la misma sociedad hacia cierto personal (no todos) que labora en las comisiones de Derechos Humanos, pues señalan que no dan un adecuado trato a las personas, no empatizan o sensibilizan con la parte afectada. Esto no debe ser permitido ni consentido por ningún motivo.

Michoacán está pasando por una severa crisis institucional en lo referente al respeto de los derechos humanos, por ello es que este tema debe tratarse con el mayor grado de publicidad posible, con el fin de hacerle saber a la sociedad sobre los planes, programas y acciones que estará realizando la nueva administración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. También se debe informar a la sociedad los resultados que se estarán dando con la nueva administración en lo referente a las quejas, recomendaciones, seguimiento que se le está dando a los casos, etcétera, pues esto es una tarea primaria que debe tomar en cuenta el próximo ombudsman.

Las comisiones de los Derechos Humanos son una de las instituciones de gran importancia y trascendencia dentro del Estado mexicano; por ello, en fechas próximas, el Poder Legislativo tendrá una tarea altamente complicada para elegir al nuevo ombudsman, nacional y estatal. Esperemos que, ante la renovación de ombudsman, que se realizará en próximos días, gane la sociedad y no los intereses políticos.