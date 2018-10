Por: Christian Raúl Martínez Estrada

La semana pasada te platiqué del sistema de calificaciones mediante el cual puedes saber que tan eficientes son las instituciones financieras para atender y resolver tus problemas.

En esta ocasión te quiero compartir todas las herramientas que tienes a tu disposición para atender a cada una de las situaciones que se te presenten con cualquier participante del sistema financiero mexicano.

Como ahora está de moda ponerle siglas a todo, estas herramientas no podían ser la excepción y te explico cada una de ellas así que pela el ojo:

• RECA: Es el Registro de Contratos de Adhesión y lleva el control de los contratos que las instituciones financieras te dan a firmar revisando que no tengan cláusulas abusivas o que no te estén ensartando ofreciéndote cosas fuera de la realidad.

• RECAS: Es lo mismo pero lleva el control de los contratos de las aseguradoras. Ambos sirven para que las instituciones no cambien los contratos cada vez que se les pegue la gana.

• SIPRES: El Sistema de registro de los Prestadores de Servicios Financieros describe a todas las instituciones que se encuentran reguladas y supervisadas por las autoridades mexicanas. Si te están ofreciendo un crédito en Financiera rompe piernas y ésta no está en el Sipres ten mucho cuidado porque si te estafan no habrá quien te defienda.

• SISTEMA ARBITRAL: Es el registro que se tiene de todas aquellas personas que están autorizadas como árbitros en caso de una controversia entre los clientes y las instituciones financieras. Es decir, son los que dicen quien ganó.

• REDECO: Es el Registro de Despachos de Cobranza y lleva el control justamente de los despachos que contratan los bancos para cobrarte. Si te contacta un despacho diciendo que le pagues y dicho despacho no está en el REDECO puedes, con una mano en la cintura, mandarlo a chiflar a la loma.

• REUNE: Ya te he explicado que son las UNE y cómo cada institución debe tener una. En el Registro de información de Unidades Especializadas puedes encontrar los datos de las UNE´s de todas las instituciones.

• REUS: El Registro de Usuarios de Servicios Financieros es una mega maravilla. Cuando ya no quieras que los bancos te marquen para ofrecerte tarjetas o seguros simplemente te das de alta en el REUS y te volverás un cliente prohibido para ellos y no re podrán estar jorobando ni por correo ni por mail. En otra ocasión te explico más a detalle pero lo amarás.

• RECO: Es el Registro de Comisiones y aquí podrás encontrar todas la comisiones de todos los productos actualizadas en un solo lugar. Súper ¿no?

• RESBA: Finalmente está el Registro de Seguros Básicos donde podrás conocer aquellos seguros de coche, vida, salud y accidentes más básicos y que ofrecen las instituciones financieras.

Listo, con estas creo que tienes para entretenerte. Si te fijas, las autoridades han tenido la precaución de registrar y controlar todos los aspectos del funcionamiento de todo tipo de instituciones financieras. Ya no puede hacer más por ti así que si tú no te preocupas por conocer este tipo de información no te quejes cuando una institución se pasa de rosca contigo y te toca aguantarte que porque no sabes a quien o a donde recurrir.

Esta información que te comparto es muy valiosa si sabes cómo usarla. Para que vean como consiento a mis lectores…

