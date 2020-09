Perú (Rasainforma.com).- La conductora peruana, Laura Bozzo, comento que podría ser candidata a la presidencia de Perú, después de que un partido político de reciente creación la invitara para ser su representante en las elecciones de abril de 2021.

Durante una entrevista con el periodista de espectáculos, Gustavo Cuevas, informó que aún no ha tomado la decisión porque asegura que no sabe si la política es lo mejor para ella.

La conductora mencionó que «es un partido nuevo que se me ha acercado, es gente que no ha estado involucrada en política, que son empresarios, que quieren un cambio y se me han acercado a decirme si me gustaría aceptar la postulación».

Tres horas de grabaciones parte de las cuales me acaban de enviar y siento una profunda repugnancia🤬 el Peru no merece esa clase de corruptos BASTA a la cárcel todos son unos traidores a la patria 🤬la misma mierda ASCO pic.twitter.com/GEaanqI6mr — Laura Bozzo (@laurabozzo) September 10, 2020



A su vez, agregó que evaluará la propuesta al comentar que «tengo estos días nada más para contestar porque las elecciones son en abril de 2021, pero vamos a ver».

La peruana que también posee la nacionalidad mexicana, es la conductora de «Laura sin Censura» y cuenta con más de 20 años viviendo en México.

Por: Arturo Trujillo/E