México (MiMorelia.com/Redacción).- Después del discurso ambientalista de la joven Greta Thunberg, miles de usuarios en redes compartieron su parecer al tema, una de ellas fue Paty Navidad, sin embargo, su postura no le agradó a Laura Zapata.

A través de Twitter, Paty compartió una nota, en la que aseguran que Greta es un «títere de multimillonarios y políticos. Pobre niña, es manipulada, controlada y utilizada por la misma élite y sus organismos», y termina con una frase concisa «el calentamiento global no existe».

Así, la actriz de «La Fea más Bella», respondió:

Hola mi querida Laura, desde hace tiempo he sido seguidora de este tema, entre otros más, por lo que me he informado, leído e investigado y llegue a la conclusión que “El Calentamiento Global” NO es lo que nos han hecho creer, es una farsa. Es mi pensamiento y opinión. Saludos🌹 https://t.co/uIWKCEDfPF

— 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 🇲🇽 (@ANPNL05) September 25, 2019