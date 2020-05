Lázaro Cárdenas (MiMorelia.com).- Con 657 casos confirmados y 43 defunciones hasta el 21 de mayo, la presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, María Itzé Camacho Zapiain; pretende regresar a la “nueva normalidad” en el puerto a la par de otros municipios de Michoacán con menos contagios de Covid-19.

En videoconferencia, la alcaldesa argumentó que el municipio está en “semáforo rojo”, pero esto es porque se usa otro tipo de muestreo, para lo que se instalaron cuatro módulos en plazas públicas en las que se toman en promedio 70 pruebas diarias por la Secretaría de Salud de Michoacán y se envían a la ciudad de Morelia; lo cual, dijo, no se hace en otros municipios “que solo mandan dos o tres (pruebas)”.

“Vamos a entrar a la normalidad conforme lo haga el estado. Por estas cifras y el número de muestras que han tomado, tampoco se me hace justo que nos vayan a dejar hasta el final, cuando hemos acatado todas las medidas que no se han tomado en otros municipios. También es un ‘doble filo’ este número de casos que reportan, porque precisamente no me voy a quedar en semáforo rojo cuando la cantidad de muertos ya no está aumentando”, sostuvo la alcaldesa en una videoconferencia.

En esta semana Lázaro Cárdenas reportó 140 casos nuevos hasta el 21 de abril (18 casos el 18 de mayo, 42 el día 19; 38 confirmados el 20 de mayo, 42 el 21 del mismo mes) y cuatro defunciones ( dos el 18 de mayo y dos el día 21).

“Obviamente, el tipo de muestreo no es el mismo, entonces creo que no está bien que nos digan que nosotros tenemos más del 50 por ciento de casos en todo Michoacán, que mal si se usa políticamente”, insistió.

La presidenta municipal refirió que han tenido acercamiento con representantes de la autoridad federal para exponer e informar lo qué pasa en Lázaro Cárdenas, además que desde el Ayuntamiento han aplicado las medidas sanitarias como cerrar negocios no esenciales, playas públicas, implementado una ley seca; pero hay una parte de la ciudadanía que no ha comprendido la gravedad de la enfermedad.

“Vamos a cuadras este tipo de muestreo que se ha hecho por parte de las dos dependencias para tomar una decisión para Lázaro Cárdenas. Yo en números y por este tipo de muestreos no me voy a basar, voy a la Federación a que me den una indicación que se tenga que seguir”, recalcó

Camacho Zapiain aclaró que el cierre del puerto no es una decisión que le corresponda al gobierno municipal, pero también, recordó, que éste es considerado el segundo más importante de México por el tráfico marítimo y por ser sede de grandes empresas esenciales.

En ese sentido, indicó que hasta mayo 475 buques llegaron a Lázaro Cárdenas, los cuales traían nueve mil 500 tripulantes, a los que les han aplicado las medidas que marca la Organización Mundial de la Salud y son regidas por la Federación.

En el caso de las empresas transnacionales y que son consideradas esenciales en el puerto, la alcaldesa mencionó que éstas generan aproximadamente 15 mil empleos, de los cuales se paró el 20 por ciento por la pandemia, pero también se han cerrado 800 negocios no esenciales en el municipio.

El pasado 13 de mayo, Michoacán se encontraba en el semáforo naranja, por lo que a partir del 1 de junio tendría que aplicar medidas como la operación de actividades esenciales y reducida en no esenciales, así como tener máximo cuidado de los trabajadores vulnerables.

Por: Josimar Lara/SJS