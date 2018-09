Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, fue blanco de críticas en Internet por la lasciva mirada hacia la cantante Ariana Grande durante el funeral de Aretha Franklin.

Y es que mientras ella cantaba al público dándole la espalda a Clinton, éste no la dejaba de ver de forma inapropiada con una sonrisa boquiabierta, como si estuviera hipnotizado.

Tras esto, una oleada de críticas, así como de memes, invadieron las redes sociales, donde muchos usuarios reprobaron cómo el luto se esfumó por un momento del rostro del ex presidente.

Gross… Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. 🤮 pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y

— Tim Young (@TimRunsHisMouth) August 31, 2018