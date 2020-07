Estados Unidos (MiMorelia.com).- Hasta el miércoles pasado, varios jugadores de la NBA eligieron sustituir su apellido por un mensaje de justicia social en sus camisetas, sin embargo, la estrella del baloncesto LeBron James se rehúso a utilizar la frase porque “no resuena con su misión”.

Esta iniciativa se debe al pedimento de justicia por la muerte del afroestadounidense George Floyd quien dijo más de 20 veces que estaba siendo asfixiado por un oficial de la policía de EU, quien finalmente provocó la muerte de Floyd.

En la lista de frases que los jugadores pueden usar se encuentra “no puedo respirar” que fue lo que George Floyd dijo a los oficiales que lo detuvieron, otros mensajes dicen: Black Lives Matter, Votar, Justicia, Paz, Igualdad, Libertad y Suficiente.

De los 350 jugadores de la NBA, 285 decidieron cambiar sus apellidos plasmados en las camisetas de los equipos por mensajes de justicia social, mientras que 17 eligieron seguir portando su vestimenta como de costumbre refirió la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jugadores de Básquetbol, Michele Roberts.

El basquetbolista LeBron, en repetidas ocasiones se ha pronunciado en contra del racismo que prevalece en Estados Unidos en contra de la comunidad afroamericana, sin embargo, en esta ocasión no estuvo de acuerdo en la manera que decidieron portar los mensajes de pedimento de justicia para toda la comunidad, pero sobre todo para George Floyd.

We live!!! https://t.co/myvC7O9Omi Thank you to every incredible athlete and artist working to help us pull this together. Change doesn’t happen sitting on the sideline. Use our site to register and join our fight against voter suppression. ✊🏾👑 #MoreThanAVote #BlackLivesMatter https://t.co/qcowjYBefW

— LeBron James (@KingJames) June 23, 2020