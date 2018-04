Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Una investigación publicada en IUCR, la Unión Internacional de Cristalografía, señala que la leche de cucaracha, es hasta cuatro veces más nutritiva que la leche de vaca, sus propiedades nutritivas indican que es un alimento con gran proyección futura para abastecer a la creciente población del planeta.

De acuerdo a la investigación, constituye un ingrediente esencial ante la perspectiva del gran incremento demográfico que experimentará nuestro planeta en las próximas décadas.

Para obtener la leche no se trata de cualquier cucaracha, ya que la mayoría no producen leche, se trata de la única variedad conocida que da a luz a crías vivas y que genera una clase de leche que contiene cristales de proteínas para alimentar a sus bebés.

