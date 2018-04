Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Son considerados anticipados los “actos de expresión en cualquier modalidad y momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para candidatura o partido en el proceso electoral”, según lo establece en su artículo tercero, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).

El artículo 230 del Código Electoral vigente en el estado establece como una infracción cuando los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular incurren en actos anticipados de campaña.

También sanciona las solicitudes o recepción de recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas, así como la omisión de apoyos recibidos para precampaña o campaña en los informes respectivos.

Incurre en una falta quien no presenta el informe de gastos de establecidos o excede el tope establecido para los mismos.

Infracciones establecidas para los independientes

Para el caso de los candidatos independientes, se establecen las mismas infracciones arriba citadas, pero se agregan seis más, que consisten en la liquidación o pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo o metales y piedras preciosas; utilizar recursos de procedencia ilícita para el financiamiento de cualquiera de sus actividades; recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como metales o piedras preciosas de cualquier persona física o moral.

Además, no presentar los informes que correspondan para obtener el apoyo ciudadano y de campaña establecidos; exceder el tope de gastos para obtener el apoyo ciudadano y de campaña establecido por el Consejo General del IEM; no reembolsar los recursos provenientes del financiamiento público no ejercidos durante las actividades de campaña; el incumplimiento de las resoluciones y acuerdos del Instituto; la obtención de bienes inmuebles con recursos provenientes del financiamiento público o privado.

Así como la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, instituciones o los partidos políticos; y, la omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del IEM.

Sanciones aplicables

Conforme al mismo Código Electoral los candidatos locales postulados por partidos políticos que incurran en alguna de las citadas infracciones podrían hacerse acreedores a sanciones que van desde amonestaciones públicas, multas de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y, la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo.

