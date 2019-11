Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que el sindicato de la Junta Local de Caminos (JLC) confirmó que el próximo lunes presentará un recurso de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para combatir la extinción del organismo, que publicó el Ejecutivo estatal el lunes pasado, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Antonio de Jesús Madriz Estrada, dijo que hay legisladores que se sumarán a la causa de los trabajadores, aunque la ruta todavía no está definida.

El legislador de extracción morenista comentó que si bien hay empleados de la Junta de Caminos que generalizan y tachan de “omisos” a todos los legisladores, hay otros que “saben perfectamente quiénes han estado acompañando esta demanda justa y quiénes actuaron con dolo, con simulación”.

En entrevista exclusiva, refirió que era previsible que el sindicato buscaría la protección del Poder Judicial de la Federación para tratar de echar abajo el decreto de extinción del organismo, con énfasis en que al interior del Poder Legislativo habrá quienes los respalden y quiénes no.

“En el Congreso hay personas que van a acompañar; todavía no tengo el dato de cuál va a ser la ruta, pero hay comisiones (Gobernación) que lo están trabajando de manera particular”, expuso, con énfasis en que al interior de la bancada morenista habría acompañamiento.

Lo que planteó la presidenta de la comisión de Gobernación, Cristina Portillo Ayala, es la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que necesariamente tendría que estar respaldada por al menos 14 diputados.

“Voy a esperar a que quienes han estado en ese tema marquen la ruta, en lo particular creo que es justa su demanda y se les tiene que acompañar por la vía que sea”, indicó.

Ya no está en nuestra cancha, es un tema judicial: Arturo Hernández

En charla por separado, el vicecoordinador de la bancada panista, Arturo Hernández Vázquez, opinó que el tema ya no está en la cancha del Congreso del Estado sino en la de los tribunales.

“Me da mucha tristeza que Morena, quien presidía la comisión de Gobernación no lo resolvió y estuvo en sus manos, que no se den golpes de pecho ni quieran hacerse los héroes, ellos no quisieron resolver… los trabajadores podrán estar dolidos con todos los diputados, menos conmigo, siempre les hablé con la verdad y les establecí una ruta a favor”, planteó.

Arturo Hernández fue el legislador que elaboró una contrapropuesta a la iniciativa que había presentado el gobierno del estado para que el Legislativo decretara la extinción de la Junta de Caminos.

Él proponía una reingeniería a distintas áreas y la implementación de un plan de jubilaciones y retiro voluntario de trabajadores para adelgazar la nómina y recortar los gastos de operación del órgano, sin embargo, no fue dictaminada a tiempo.

“Es un tema que adopté, le di hasta el final, insistí, les di una ruta hasta donde estuvo en mis posibilidades… ahora no me voy a prestar a juegos perversos”, exclamó, con la acotación de que no acompañará la controversia constitucional que estarían perfilando legisladores del partido guinda.

Por: Sayra Casillas/R