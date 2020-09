Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para las nuevas ediciones de los juguetes Lego, la fábrica de bloques armables decidió dar un paso a un futuro verde creando nuevas piezas hechas con caña de azúcar.

El primer juguete hecho con caña de azúcar ya está a la venta, se trata del set “Casa de Árbol” el cual tiene más de 3 mil piezas, de las cuales 180 fueron hechas de manera sostenible.

Available now, the biggest LEGO Ideas set ever! The incredible Treehouse build has over 3000 pieces, including 180 leaves made using sustainably sourced sugar cane 🍃🍂https://t.co/e5fU1KpABD pic.twitter.com/OL23fmAbsh

— LEGO (@LEGO_Group) August 3, 2019