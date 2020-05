Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la pandemia que se vive por el coronavirus, el superhéroe Batman versión lego, lanzó un divertido video con diferentes recomendaciones para poder combatir al nuevo virus.

Puesto a que el clip está dirigido a los niños, Batman también comenta que es normal sentir miedo, por lo que es importante expresar las inquietudes a un adulto para poder tranquilizarse, porque hasta los héroes más valientes pueden sentir miedo.

¡Hola! Just learned LEGO Batman has been taking language classes in his free time. Now he can share an important message for Spanish-speaking LEGO fans on how they, just like LEGO Batman, can be a Superhéroe! #UnidosSaldremosAdelante pic.twitter.com/5Gfz94lyWd

— LEGO (@LEGO_Group) 5 de mayo de 2020