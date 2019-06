Por: Cristian Ruiz/@crisruizr1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el cantante argentino Leo Dan, el volver a los escenarios con un álbum de duetos y el haber sido incluído si éxito «Te he prometido» el el soundtrack de la multipremiada película «Roma» significó un segundo aire en su carrera por volverlo a poner en las listas musicales de popularidad y hacerlo conectar con el público joven.

En rueda de prensa, el intérprete de «Como te extraño» afirmó sentirse contento de estar de nueva cuenta en una gira musical que lo ha llevado a recorrer ciudades de México y Latinoamérica, debido a que ha reconectado con su público e incluso ha conocido jóvenes y niños que corean sus temas más emblemáticos de sus 56 años de carrera.

«Recientemente me tocó en un concierto ver como un niño de cuatro años estaba cantando emocionado mis canciones, eso me llenó de alegría, además de que he contado con el apoyo de nuevos fans que llegaron a mi tras haber colaborado con artistas como Pedro Fernández, Matisse y Rubén Albarrán, de Café Tacuba», afirmó el cantante.