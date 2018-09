León Larregui arremete con insultos contra presidentes de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- León Larregui se puso muy intenso en su cuenta de Twitter y arremetió contra presidentes de México.

El vocalista de Zoé exigió a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, que cumpla su promesa de campaña y encarcele a los políticos corruptos, entre ellos Enrique Peña Nieto.

“Señor presidente electo de México López Obrador, queremos ver a las ratas en cárcel, queremos ver el cumplimiento de su promesa, queremos comprobar su intolerancia a la injustica y a la corrupción… ¡Queremos ver su argumento hecho realidad! ¡No sea maricón!”, escribió.

Pero no paró ahí, y siguió: “Jijos de su puta madre, traidores se merecen ser colgados en el zócalo Peña y toda su podrida familia. Enjuiciados. ¡Despertemos México!”.

Para este viernes por la mañana León Larregui en Twitter ofreció disculpas por las palabras usadas, pero no por su manera de pensar.

“Lamento como me exprese, si y ofrezco disculpas, si, arranque de locura si, y de acuerdo que no es la manera..igual sigo desilusionado (sic)”.

Me disculpo por ciertas palabras que use, no por lo que dije , lo politicamente correcto no es mi onda, no es para mi, mi lengua es un cuchillo, mi voz un huracan y mi espiritu bomba atomica!!! https://t.co/C65B0fg6Rn

— Leon Larregui (@LeonBenLarregui) September 28, 2018