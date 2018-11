Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Thalia y la reggetonera Natti Natasha sorprendieron al público en su concierto en Los Ángeles, California, Estados Unidos, luego de que una falla les obligara a cantar a capela.

En un video que compartió la propia reggetonera se observa como Thalia toma la iniciativa e improvisa, para más tarde ser seguida por una nerviosa Natti Natasha.

Si no me acuerdo, no paso 👸🏻👸🏻🤫 @thalia pic.twitter.com/8b2X6Fsxyf

— NATTI NATASHA (@NattiNatasha) November 18, 2018