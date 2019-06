Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Huawei anunció que seguiría el compromiso con sus usuarios y que el EMUI 9 llegaría a más de 80 millones de dispositivos, incluyendo los modelos que se lanzaron hace tres años.

Aunque se habían calmado las cosas con Google y otras asociaciones levantaron el veto a Huawei, ahora un nuevo reporte indica que Facebook no permitirá que la firma china preinstale sus aplicaciones en sus próximos teléfonos.

¿A qué se refiere con eso? Facebook ni Huawei han emitido postura al respecto, pero esto significa que todos los teléfonos que están en fábrica o que serán lanzados próximamente al mercado no podrán instalar ninguna de estas tres redes sociales: Facebook, Instagram y WhatsApp.

Es importante recalcar que no vendrán instaladas de fábrica, pero eso no significa que no podrán instalarse después. Algunos teléfonos de Huawei vienen con la app de Facebook preinstalada, pero ahora no será posible.

POR AHORA, QUIENES CUENTEN CON UN HUAWEI PODRÁN SEGUIR UTILIZANDO ESAS REDES SOCIALES SIN PROBLEMA, E INCLUSO RECIBIR ACTUALIZACIONES DE LA PLAY STORE.

¿Qué pasa con la App Gallery? La tienda de aplicaciones de la empresa china también tiene dichas redes sociales en su catálogo, y se podrán instalar, pero lo que no sabemos es si Facebook retirará sus apps de la tienda, como se ha dicho.